Fin de ciclo: Walter Samuel deja la Selección argentina y apunta a dirigir en Europa El integrante del cuerpo técnico confirmó que no renovará su contrato y dejará el staff de Lionel Scaloni en diciembre. Su objetivo es dar el salto como entrenador principal en Europa. Por Agregar C5N en









Walter Samuel anunció su salida del cuerpo técnico.

Walter Samuel no sigue más. Así lo confirmó el propio integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien dejará la Selección argentina en diciembre, cuando venza el contrato del staff campeón del mundo en Qatar 2022. El exdefensor, que acompañó al DT junto a Roberto Ayala y Pablo Aimar, ya decidió que no renovará —más allá de cuál sea la decisión del pujatense— y se prepara para dar el salto como entrenador principal en Europa.

La salida de Samuel se da en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni tras la final perdida ante España en el Mundial 2026 y el fin de ciclo de Lionel Messi en la Albiceleste. Si bien la idea del exjugador es formarse durante algunos meses más para poder dar el salto a las grandes ligas como entrenador principal, su desvinculación del cuerpo técnico argentino está confirmada.

La decisión del ex Boca ya estaba tomada hacía un tiempo y, con el futuro incierto de Scaloni, terminó de tomar temperatura en las últimas horas. Samuel, que lleva ocho años metido en el corazón del cuerpo técnico albiceleste, fue parte de una etapa dorada con dos Copas América, una Finalissima y el inolvidable Mundial de Qatar 2022. Ahora, el histórico central pega el portazo y busca su propio camino como DT, dejando atrás una Scaloneta que lo tuvo como protagonista silencioso pero clave.

Walter tratará de iniciar su propio camino en esta nueva etapa como entrenador en el viejo continente, el mismo que supo conquistar en sus tiempos como jugador destacado en la Roma de Italia (2000-2004), el Real Madrid (2004-2005), el Inter de Milán (2005-2014) y el Basilea de Suiza (2014-2016).

Matías Manna (videoanalista), Pablo Aimar (ayudante), Luis Martín (preparador físico), Scaloni (DT), Walter Samuel (ayudante), Roberto Ayala (ayudante), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), y Juan Tamone, el PF alterno. Fin de ciclo: ¿qué pasará con la Scaloneta? La Selección argentina entra en un terreno de pura incertidumbre y, si bien desde la AFA sueñan con convencer a Lionel Scaloni para que siga al mando más allá de diciembre y encare un Mundial más, las negociaciones no estarían resultando fáciles. El hombre de Pujato fue tajante y explicó que necesita tiempo para pensar si quiere continuar.

El panorama se vuelve todavía más complejo con el retiro de Lionel Messi tras 20 años en la Selección, un golpe emocional y futbolístico que marca el fin de una era dorada y el inevitable recambio de referentes dentro del vestuario. Con la Pulga fuera de la Selección tras dos décadas de gloria y Nicolás Otamendi también retirado del combinado nacional, la posta de liderazgo recae en Cristian "Cuti" Romero, quien ya fue designado como nuevo capitán. Sin su capitán histórico y con el DT en duda, el futuro del equipo campeón del mundo se abre como un interrogante: ¿habrá nueva conducción o se logrará sostener el proyecto que llevó a la Argentina a la cima?