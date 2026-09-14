En medio de los temores globales por la IA, los bonos locales cayeron y el riesgo país se acercó a los 500 puntos Los títulos soberanos en dólares retrocedieron hasta 0,5% y el riesgo país trepó a 492 puntos. El combo de petróleo caro, temores por el futuro de la IA y tasas altas en EE.UU. golpearon a los activos argentinos, que volvieron a mostrar fragilidad frente al contexto global. Por Agregar C5N en









El petróleo y las tasas de EE.UU. presionan a los bonos locales.

Los bonos argentinos en dólares arrancaron la semana con bajas de hasta 0,5% y el riesgo país trepó a 492 puntos, reflejando la desconfianza de los mercados. El retroceso se da en un contexto internacional marcado por la suba del petróleo, temores por el futuro de la Inteligencia Artificial y tasas altas en Estados Unidos, factores que presionan a los activos locales.

Mientras tanto, el Merval mostró leves avances en pesos, pero con caídas en la mayoría de las acciones y ADRs argentinos en Wall Street que acompañaron con retrocesos de hasta 2,5%. La excepción fue YPF, que se desmarcó con una suba cercana al 0,7%, convirtiéndose en el único papel que mostró algo de aire en medio de un arranque de semana marcado por la presión externa y la cautela de los inversores.

Las acciones locales tuvieron caídas de hasta 2,5%, con Banco de Valores como la más golpeada. En Wall Street, los ADRs argentinos también bajaron: Galicia, IRSA y Loma Negra estuvieron entre los más castigados. La excepción fue Telecom, que subió 4,2% y se convirtió en el papel más destacado entre las pocas ganancias del día.

Imagen generada con IA En ese contexto, el mercado viene mostrando más movimiento en la emisión de obligaciones negociables, con las petroleras a la cabeza, y se espera que también se sumen nuevas provincias

Contexto internacional El petróleo volvió a dispararse y el Brent pasó los u$s109 y el WTI ronda los u$s104, con subas de más del 4%. La razón es que hubo un ataque a un buque en el estrecho de Ormuz y, además, Irán derribó un dron estadounidense. A eso se sumaron declaraciones de Donald Trump diciendo que EE.UU. debería “quedarse con el petróleo iraní como en Venezuela”, lo que encendió aún más las alarmas.