En medio de los temores globales por la IA, los bonos locales cayeron y el riesgo país se acercó a los 500 puntos

Los bonos argentinos en dólares arrancaron la semana con bajas de hasta 0,5% y el riesgo país trepó a 492 puntos, reflejando la desconfianza de los mercados. El retroceso se da en un contexto internacional marcado por la suba del petróleo, temores por el futuro de la Inteligencia Artificial y tasas altas en Estados Unidos, factores que presionan a los activos locales.
Mientras tanto, el Merval mostró leves avances en pesos, pero con caídas en la mayoría de las acciones y ADRs argentinos en Wall Street que acompañaron con retrocesos de hasta 2,5%. La excepción fue YPF, que se desmarcó con una suba cercana al 0,7%, convirtiéndose en el único papel que mostró algo de aire en medio de un arranque de semana marcado por la presión externa y la cautela de los inversores.
Las acciones locales tuvieron caídas de hasta 2,5%, con Banco de Valores como la más golpeada. En Wall Street, los ADRs argentinos también bajaron: Galicia, IRSA y Loma Negra estuvieron entre los más castigados. La excepción fue Telecom, que subió 4,2% y se convirtió en el papel más destacado entre las pocas ganancias del día.
En ese contexto, el mercado viene mostrando más movimiento en la emisión de obligaciones negociables, con las petroleras a la cabeza, y se espera que también se sumen nuevas provincias
Contexto internacional
El petróleo volvió a dispararse y el Brent pasó los u$s109 y el WTI ronda los u$s104, con subas de más del 4%. La razón es que hubo un ataque a un buque en el estrecho de Ormuz y, además, Irán derribó un dron estadounidense. A eso se sumaron declaraciones de Donald Trump diciendo que EE.UU. debería “quedarse con el petróleo iraní como en Venezuela”, lo que encendió aún más las alarmas.
Todo este combo genera miedo a que el crudo caro dispare la inflación global y obligue a la Reserva Federal a ponerse más dura con las tasas de interés. Para países como Argentina, que ya tienen activos frágiles y dependen mucho del humor de los inversores, el efecto es inmediato: los bonos caen, el riesgo país sube y la desconfianza se hace más evidente.