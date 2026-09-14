Los hermanos Gallagher vuelven al ruedo: Oasis confirmó una gira de 38 shows para 2027

La banda británica anunció presentaciones en nueve ciudades de Europa y dos de Estados Unidos. El tour arrancará en mayo en Glasgow y culminará en septiembre en Knebworth.

La banda británica Oasis anunció este lunes una nueva gira internacional de 39 fechas para el verano boreal de 2027 . Los hermanos Liam y Noel Gallagher visitarán nueve ciudades de Europa y dos de Estados Unidos para continuar con la etapa de su exitosa reunión tras 16 años de separación.

El tour comenzará el 21 de mayo en el estadio Celtic Park de Glasgow, Escocia. Luego habrá una serie de once recitales en el estadio del Manchester City , el club del que los Gallagher son hinchas. Continuará con presentaciones en otras ciudades de Europa y Estados Unidos, para concluir en septiembre con cuatro noches en Knebworth House , una histórica mansión señorial de estilo gótico ubicada en las afueras de Londres, donde la banda realizó dos presentaciones consagratorias en 1996.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales del grupo, tras un mensaje en el cielo con drones sobre el Etihad Stadium de Mánchester. En su cuenta de Instagram, la banda escribió: “¡¡¡EMPIECEN LAS CELEBRACIONES!!! Después de un período de reflexión, ‘la fuerza cultural pop más dañina en la historia reciente de Gran Bretaña’ se ha declarado en forma y volverá una vez más para levantar el espíritu de la gente. Ven a presenciar la grandeza. Será un show digno de ver” .

Los músicos anticiparon esta noticia en distintas ocasiones previas. Durante un recital en el estadio de Wembley a fines de 2025, Liam le dijo al público: "Nos vemos el próximo año" . Semanas atrás, Noel también adelantó la novedad en una entrevista radial con una frase directa: "Digámoslo así: el próximo año no hay torneo de futbol, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿cierto?" .

Los fanáticos interesados en comprar tickets deben registrarse en un sorteo cerrado a través de un enlace oficial antes del 17 de septiembre. La organización confirmó que no habrá una venta general de entradas ni preventas públicas fuera de este esquema específico.

Un comunicado de prensa detalla el proceso y explica que las medidas buscan "reducir los tiempos de espera y la reventa organizada de boletos, con el fin de dar a los verdaderos fans la mejor oportunidad posible de comprar entradas". En el Reino Unido, las ventas se realizarán con turnos asignados entre el 25 y el 27 de septiembre.

El mismo documento oficial aclara las condiciones de compra para los fanáticos afortunados. "Los fans seleccionados en el sorteo recibirán un código único e intransferible para acceder a una ventana específica de venta de boletos", precisa el texto sobre este modelo de comercialización.

La última visita de Oasis a la Argentina

Ocurrió durante la reciente gira de reunión de 2025, un evento que marcó el regreso de la banda tras 16 años de inactividad. Los hermanos Gallagher se presentaron los días 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate, que lució repleto ambas noches (el público agotó todas las localidades disponibles a las pocas horas del anuncio).

La de 2025 fue la quinta visita de la banda británica a la Argentina. El debut en el país se produjo en marzo de 1998 con un recital en el estadio Luna Park, seguido por dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo en 2001 y 2006. Antes del regreso de 2025, el antecedente más cercano era el multitudinario concierto de mayo de 2009 en el estadio de River Plate, apenas unos meses antes de la separación del grupo.

Un nuevo documental retrata la histórica reconciliación de los Gallagher

La confirmación de esta nueva serie de shows ocurre en paralelo al lanzamiento mundial del documental “Oasis: Don’t Look Back in Anger”. La obra se estrenó días atrás en el Festival de Cine de Venecia, ya figura en las carteleras de los cines a nivel global y llegará a la plataforma Disney+ a fines de este año.

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Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, y producida por Steven Knight, la película repasa el reciente reencuentro de los músicos sobre los escenarios. La cinta exhibe ensayos, entrevistas y momentos íntimos del detrás de escena, en un contexto donde los artistas británicos rompieron récords históricos de ventas de discos en los ránkings de su país.