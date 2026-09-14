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Es una de las famosas que más hace reír a los argentinos y dio detalles sobre su relación abierta con un paseador de perros

Una querida figura de la pantalla chica sorprendió al revelar los insólitos pactos románticos que mantiene en secreto con su actual compañero.

La reconocida influencer se explayó acerca del vínculo que mantiene.

La reconocida influencer se explayó acerca del vínculo que mantiene.

La humorista Dani La Chepi volvió a situarse en el centro de la escena mediática al profundizar sobre su vida sentimental. Durante una reciente entrevista, la artista rompió con los esquemas tradicionales al referirse sin tapujos al acuerdo afectivo que mantiene con su pareja actual.

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Con el carisma que la caracteriza en la pantalla y las redes sociales, la comediante explicó cómo transitó el paso hacia un vínculo no monogámico. Según sus propias palabras, el desengaño sufrido en experiencias románticas pasadas fue el detonante definitivo para replantear la dinámica de pareja e instaurar un pacto basado en la transparencia y la libertad mutua.

El cofundador de esta historia de amor es un hombre que trabaja en el rubro canino, cuya identidad real prefirió resguardar públicamente utilizando el seudónimo "Julián". La influencer aclaró que esta decisión busca proteger la privacidad de su novio en su ámbito laboral cotidiano, dado que se trata de un profesional muy conocido en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Dani La Chepi.

Dani La Chepi.

Los detalles de la relación abierta de Dani La Chepi

En diálogo con Nazarena Vélez en el ciclo Storytime de Bondi Live, la comediante expuso el origen del acuerdo: “Por mi parte, después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Se blanqueó porque me cagaron tanto... como que algunos vienen con el verso de 'a vos te amo, son cosas que necesitamos'. ¡Dale, dejá de joder!”.

La artista detalló con ironía la conversación que mantuvo con su novio sobre las reglas de convivencia: “¿Querés hacer alguna, Julián? Si vos querés y te sale, tenés la necesidad de darle a la dueña de un perro —él es paseador de perros—, vas a entrenar al bulldog y te sale ella vestida de chihuahua y te copa... Mientras vos te cuides, yo no me entere y me respetes, hacelo”.

Al ser consultada sobre los tiempos en que fijaron estas condiciones, la influencer bromeó ante los conductores aclarando que el pacto no estuvo desde la primera cita: “¿Eso se planteó desde el primer día? No. Desde el quinto”, lanzó entre risas. Asimismo, enfatizó que la regla principal es el silencio absoluto y no entablar vínculos afectivos paralelos: “No me lo va a contar, no me lo va a refregar”.

Respecto al límite donde la libertad individual se convierte en una infidelidad al acuerdo, La Chepi fue categórica al remarcar la diferencia entre un encuentro casual y un noviazgo paralelo: “Ahora hay acuerdo, pero si vas a ir, después mañana vas al cine, después lo llevás al nenito a pasear y... ¡ya tenés una relación, hermano!”.

Finalmente, ante la consulta de Barbie Vélez sobre si siente curiosidad por saber si su pareja usó el beneficio, la humorista concluyó tajante: “No, nunca le pregunté, no quise saber. Y si le pregunto me va a decir que no, si yo misma le estoy diciendo que no me lo diga”.

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