La dolorosa muerte que golpea a Cande Tinelli: "Nadie me amó tanto como lo hiciste vos" La creadora de contenido volcó sus sentimientos en las plataformas digitales para despedir a su fiel compañera de años. Agregar C5N en









La hija del conductor comentó con tristeza el fallecimiento de su mascota. Instagram

La influencer Cande Tinelli atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmar el fallecimiento de Linda, su perra y fiel compañera durante varios años. La hija del conductor televisivo decidió volcar su angustia en las redes sociales, donde compartió una emotiva secuencia de imágenes que reflejan el vínculo cotidiano, los viajes y los momentos compartidos a lo largo del tiempo con su mascota.

A través de un mensaje redactado en primera persona y con una fuerte carga afectiva, la diseñadora dedicó emotivas palabras de despedida hacia la pequeña canina de pelaje blanco y marrón. En el emotivo mensaje dejó en evidencia el duro impacto emocional que le provocó la pérdida física de quien consideraba una presencia irremplazable.

También remarcó la incondicionalidad del afecto recibido por parte de la canina y expresó el consuelo espiritual con el que busca sobrellevar este duelo. Para despedir a su mejor amiga, la hija del reconocido conductor manifestó al describir la huella imborrable que dejó el animal en su rutina diaria.

El mensaje de Cande Tinelli por la muerte de su perrita La creadora de contenido Cande Tinelli compartió una emotiva despedida a través de sus plataformas digitales tras la partida de Linda, su perra y compañera incondicional durante varios años. La hija del famoso conductor televisivo publicó una extensa galería de imágenes familiares y acompañó la secuencia con un extenso texto en el que repasó momentos compartidos y expresó la profunda tristeza que atraviesa: “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”.

En su carta pública, la influencer dejó entrever que el animal atravesaba un delicado estado de salud que aceleró el triste desenlace. Ante el deterioro físico de la mascota, la diseñadora explicó cómo fue el proceso de aceptación antes del final: “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confiá en mí que así va a ser”.

El relato cobró mayor dramatismo al detallar los instantes finales vividos junto al animal, revelando que la canina falleció acompañándola en el seno de su hogar. “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”, expresó la artista, al tiempo que admitió la dificultad para procesar la ausencia en la rutina diaria al asegurar que las palabras le quedan cortas para dimensionar la angustia. Por último, la cantante dedicó un fragmento a remarcar la paz con la que despidió a su compañera y prometió cuidar a las demás mascotas que la rodean en el ámbito familiar. “Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más”, concluyó la joven, asegurando además que conservará el legado afectivo de Linda a través del cuidado especial reservado para su nieto Jesús.