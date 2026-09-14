14 de septiembre de 2026 Inicio
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Jorge Macri viajó a Washington para impulsar inversiones en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño mantuvo una cumbre oficial con Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano. Las conversaciones abordaron la seguridad regional, el rol de la Ciudad y el respaldo a las reformas económicas locales.

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La comitiva porteña junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos

La comitiva porteña junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo este lunes una reunión oficial en Washington D.C. con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. El encuentro tuvo como objetivo el fortalecimiento de los lazos bilaterales, la seguridad regional y la atracción de inversiones para la capital argentina.

La SIDE emitió un comunicado.
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La comitiva porteña estuvo integrada por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el diputado Cristian Ritondo. La presencia del legislador confirmó la proyección política nacional del viaje, más allá de los asuntos locales de gestión urbana.

Al término del encuentro, Macri se refirió a las conversaciones sobre la coyuntura del país. "Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado", sostuvo.

Además, agregó: "Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece".

El funcionario porteño destacó la relevancia de la seguridad como eje central de su administración. "Conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar", remarcó.

Jorge Macri ampliará su agenda de trabajo con el sector financiero y la alcaldía de Washington

La gira del dirigente porteño en Estados Unidos incluye actividades vinculadas con el ámbito económico internacional. Durante su estadía, encabezará un encuentro con empresarios y representantes del mercado financiero organizado junto al Citi Bank.

Esta cita con los inversores busca exponer las oportunidades de negocios en la capital argentina y tender puentes directos con el capital privado extranjero. El gobierno de la Ciudad pretende dar garantías de previsibilidad a los mercados externos para promover el comercio.

Por último, Macri mantendrá una entrevista formal con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser. La reunión permitirá la evaluación de esquemas de cooperación mutua en áreas urbanas clave como la movilidad, la seguridad pública y el desarrollo económico entre ambas capitales.

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