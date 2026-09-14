Jorge Macri viajó a Washington para impulsar inversiones en la Ciudad de Buenos Aires El jefe de Gobierno porteño mantuvo una cumbre oficial con Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano. Las conversaciones abordaron la seguridad regional, el rol de la Ciudad y el respaldo a las reformas económicas locales. Por Agregar C5N en









La comitiva porteña junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo este lunes una reunión oficial en Washington D.C. con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. El encuentro tuvo como objetivo el fortalecimiento de los lazos bilaterales, la seguridad regional y la atracción de inversiones para la capital argentina.

La comitiva porteña estuvo integrada por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el diputado Cristian Ritondo. La presencia del legislador confirmó la proyección política nacional del viaje, más allá de los asuntos locales de gestión urbana.

Al término del encuentro, Macri se refirió a las conversaciones sobre la coyuntura del país. "Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado", sostuvo.

Además, agregó: "Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece".

El funcionario porteño destacó la relevancia de la seguridad como eje central de su administración. "Conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar", remarcó.