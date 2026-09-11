Histórico triunfo de la Selección femenina Sub 20: le ganó 3-2 a México y avanzó a octavos de final del Mundial El equipo dirigido por Christian Meloni remontó un partidazo en Polonia con goles de Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolores Delgado en el minuto final. Clasificó en el segundo puesto del Grupo A y jugará la próxima ronda, el miércoles 16 de septiembre. Por Agregar C5N en









Alma Velasco Haim grita con alma y vida el gol del empate transitorio para Argentina. Prensa Conmebol

La Selección argentina femenina Sub 20 logró una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial de Polonia tras vencer por 3-2 a México en la última fecha de la fase de grupos. En el estadio Arena Katowice, el conjunto nacional consiguió una victoria agónica, con goles de Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolo Delgado, que le aseguró el segundo puesto del Grupo A con 6 puntos. Su próximo partido, con rival a confirmar, será el miércoles 16 de septiembre a las 10.

Dolores Delgado Rossi, autora del tercer gol, es una delantera de 18 años nacida en Estambul, Turquía, que juega en las categorías inferiores del Real Madrid y representa a la Selección argentina. Prensa Conmebol El encuentro comenzó favorable para las dirigidas por Christian Meloni, que abrieron el marcador con un cabezazo de Annika Paz a los 29 minutos tras una asistencia de Camila Ochoa. Sin embargo, el combinado mexicano reaccionó antes del descanso y dio vuelta el resultado con un doblete de Deiry Ramírez, quien igualó con un remate inatajable al ángulo y luego aprovechó una desatención defensiva para poner el 2-1 parcial.

En el arranque del complemento, México convirtió un tercer tanto a través de Ramírez, pero la jugada fue anulada a instancias del VAR debido a una mano previa de la delantera. A partir de allí, la Albiceleste fue en busca del resultado y encontró la igualdad a los 78 minutos gracias a Alma Velasco Heim, quien capturó el rebote de un tiro libre y sacó un fuerte disparo para marcar el 2-2.

Cuando el partido parecía terminar en empate -resultado que de todas formas alcanzaba para avanzar de ronda-, Dolores Delgado presionó a la arquera rival, provocó un blooper en el minuto 91, y convirtió el 3-2 definitivo con el arco vacío. Con este triunfo, Argentina cerró una fase de grupos que fue de menor a mayor, luego de haber debutado con una caída 3-0 ante Polonia y de haber conseguido una goleada 8-0 frente a Benín.

El plantel argentino completo festejó en Polonia el histórico pase a los octavos de final. Prensa Conmebol Esta actuación marca un hito para el fútbol femenino nacional, ya que es la primera vez en la historia que la Selección consigue dos victorias en una misma edición de una Copa del Mundo Sub 20. El equipo argentino jugará los octavos de final el próximo miércoles 16 de septiembre a las 10 (hora argentina), frente al rival que termine en el segundo lugar del Grupo C, compuesto por Francia (4), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1).

Mirá el resumen del gran triunfo de la Selección argentina femenina Sub 20 ante México