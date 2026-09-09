Lionel Scaloni definió al sucesor de Messi en la Selección Tras la partida de los referentes históricos, el cuerpo técnico nacional reorganizó el liderazgo del vestuario albiceleste con vistas al recambio generacional. Por Agregar C5N en









El defensor será el capitán de la Selección tras la salida de Messi.

El inevitable recambio generacional en la Selección argentina empieza a tomar forma de cara a las próximas competencias internacionales. Con el cierre del ciclo de Lionel Messi en el conjunto nacional, la conducción técnica liderada por Lionel Scaloni comprende la necesidad de reestructurar los liderazgos dentro del vestuario.

En ese marco, ya se estableció que Cuti Romero asumirá la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán del equipo. La salida de la Pulga se sumó al retiro del defensor Nicolás Otamendi, quien también dio un paso al costado del conjunto patrio tras la culminación del Mundial 2026. Frente a estas ausencias de peso, el marcador central con presente en el Atlético de Madrid quedará posicionado como el nuevo referente y la principal voz de mando dentro del terreno de juego.

El nombramiento del zaguero no responde a una resolución improvisada, sino a una planificación que comenzó a gestarse antes del último torneo ecuménico. En aquella oportunidad, el futbolista cordobés de 28 años había sido designado en la escala jerárquica como el tercer referente del plantel, por lo que ante la partida de las dos primeras figuras tomó de manera natural la cinta de capitán.

La elección final fue respaldada por el entrenador Lionel Scaloni, quien apostó por el futbolista surgido en Belgrano por encima de otras figuras de peso como Dibu Martínez y Nicolás Tagliafico. Mientras se define la estructura dentro del grupo, la conducción técnica evalúa su continuidad hacia 2027 en medio de las negociaciones contractuales con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Los números del Cuti Romero en la Selección argentina El liderazgo de Cristian "Cuti" Romero al frente del combinado patrio cuenta con antecedentes concretos dentro de su historial internacional. Camino a los compromisos de la fecha FIFA de septiembre, el marcador central registrará una nueva etapa con el brazalete, distinción que ya lució en tres oportunidades a lo largo de los 58 encuentros oficiales disputados con la camiseta albiceleste, todos concretados bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni.