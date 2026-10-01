1 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni recibió a la ACTC en Ezeiza y le regalaron un traje especial de Turismo Carretera

El director técnico de la Selección argentina se reunió con referentes del automovilismo nacional, se reencontró con su ídolo de la infancia y recibió un buzo antiflama inspirado en la camiseta del Mundial Sub 20 de Malasia 1997.

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Lionel Scaloni junto a Gastón Mazzacane

Lionel Scaloni junto a Gastón Mazzacane, expiloto de F1 y uno de los dirigentes de la ACTC.

Prensa ACTC

En plena fecha FIFA con la Selección argentina, el entrenador Lionel Scaloni recibió en el predio que la AFA posee en Ezeiza a representantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). La comitiva estuvo encabezada por el vicepresidente de la institución y expiloto de Fórmula 1, Gastón Mazzacane, acompañado por el histórico referente Juan Antonio "Johnny" De Benedictis y su hijo Juan Bautista De Benedictis.

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Durante la reunión, la dirigencia de la categoría le entregó obsequios de valor simbólico, entre los que sobresalió un buzo antiflama diseñado exclusivamente para el director técnico. La indumentaria de competición, en la que predomina el color azul y lleva el dorsal 18, recupera el diseño de la camiseta alternativa con la que la Selección argentina Sub 20 se consagró campeona en el Mundial de Malasia 1997, equipo del cual Scaloni formó parte como jugador. Además, recibió el libro de los 85 años del TC y una gorra entregada por el propio Johnny De Benedictis.

El encuentro adquirió un matiz muy emotivo para el nacido en Pujato, quien reafirmó su histórico fanatismo por el automovilismo y por la marca Ford. Scaloni recordó sus años de infancia viajando a los circuitos semipermanentes junto a su padre y su tío, y rememoró la admiración con la que observaba las maniobras de Johnny De Benedictis en la pista, destacando el espectáculo y la valentía con la que conducía.

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El encuentro, al mismo tiempo, permitió unir al DT de la Scaloneta con "Jhonny" De Benedictis, uno de sus ídolos. "Lo disfrutábamos mucho, aparte era uno de los que daba espectáculo, no tenía miedo arriba del auto. Todavía guardo las imágenes de él, nosotros nos criamos viendolo. Me emociona poder estar al lado de él, así que gracias por la invitación y encima me regaló una gorra, que conservaré con mucho cariño", afirmó el entrenador.

Para concluir, Scaloni expresó su deseo de conocer en persona los nuevos vehículos de la categoría e intentar coordinar una visita al circuito. Tras sus declaraciones, desde la ACTC remarcaron que el técnico tiene las puertas abiertas para sumarse a la vivencia completa de una fecha de Turismo Carretera e incluso experimentar una vuelta en pista.

El DT de la Selección y un encuentro con la ACTC.

El DT de la Selección y un encuentro con la ACTC.

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