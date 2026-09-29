29 de septiembre de 2026 Inicio
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Gastón Gaudio confirmó su postulación como presidente de Independiente: "No quiero a nadie que le haya hecho daño al club"

El extenista aseguró que el ídolo del Rojo, Enrique Bochini, será parte del proyecto. “Nadie nunca le dio el lugar que yo le quiero dar”, anticipó.

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Me presento como candidato a presidente de Independiente

"Me presento como candidato a presidente de Independiente, está decidido", anunció Gastón Gaudio.

Independiente tendrá las elecciones en diciembre y Gastón Gaudio confirmó que también competirá por la presidencia de Independiente. “Es el día más importante de mi vida. Me presento como candidato a presidente, lo tengo decidido”, aseguró.

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El extenista, y reconocido hincha del club, aseguró que tomó la decisión tras cerrar acuerdos fundamentales para su proyecto e indicó: “Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Estuve viajando un montón. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”.

En esa línea, reconoció que es una de las responsabilidades “más importantes de mi vida” y que después de varias idas y vueltas “se fueron dando las cosas que quería para tomar esta decisión. Es un club que amo y que es gigante”.

En cuanto a la necesidad de armar un grupo de trabajo ligado al club de Avellaneda, indicó que una de sus principales condiciones era no incorporar a personas que hayan tenido responsabilidades en los problemas que atravesó la institución durante las últimas dos décadas.

No quería a nadie que haya hecho daño en el club en los últimos 20 años, nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso”, aseguró en diálogo con Radio La Red y confirmó: “Ricardo Bochini va a ser nuestro asesor futbolístico. Nunca nadie le dio el lugar que yo le quiero dar”.

Por otra parte, respecto al respaldo económico, el exmejor 5 del mundo reconoció que logró un acuerdo con un sponsor, un acuerdo importante para tomar la decisión de postularse. “Cerré el sponsor. Sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es algo que Independiente necesita para armar un equipo competitivo y volver a estar donde merece”, señaló.

El extenista estará acompañado por integrantes de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque aclaró que mantiene las puertas abiertas para sumar dirigentes de otros espacios.

Quiénes son los candidatos a presidente en Independiente

Independiente confirmó que el próximo 13 de diciembre se realizarán las elecciones presenciales del club. Si bien la determinación fue aprobada en Comisión Directiva, deberá ser oficializada en la Asamblea que tendrá lugar este martes 29 de septiembre.

Hasta el momento, además de la confirmación de Gastón Gaudio también se anunciaron las candidaturas del exjugador Daniel Bertoni, el periodista deportivo Enrique Sacco y Luciano Nakis, quien contará con el apoyo del exdelantero, Sergio "Kun" Agüero.

El acto electoral se realizará en la Sede Social ubicada en la Avenida Mitre 470, en Avellaneda y será un día clave para el club ya que determinará al sucesor de Néstor Grindetti, quien llegó al cargo por sucesión tras la renuncia de Fabián Doman en abril de 2023, siendo ratificado meses después por la Asamblea de Representantes.

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