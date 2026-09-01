Éxodo rojo: Independiente vendió a Lomónaco y Maxi Gutiérrez a horas del cierre del libro de pases Tras sufrir una dura goleada en el torneo local, la dirigencia del Rojo aceleró las ventas millonarias de dos de sus figuras sobre el cierre del libro de pases, dejando al DT Jadson Viera sin sus principales jugadores y bajo un clima de máxima tensión con los hinchas. Por Agregar C5N en









Dos de las figuras de Independiente se fueron a días del cierre del mercado de pases. Getty Images / NurPhoto

La crisis que se vive en Independiente es de dimensiones inimaginables. Luego de la contundente derrota por 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, la respuesta de la dirigencia sumó más nafta al fuego: aceleró un inesperado desmantelamiento del plantel en las últimas horas del mercado de pases, con la venta de dos de las grandes figuras del plantel.

La baja de mayor impacto en la defensa es la de Kevin Lomónaco, el zaguero de 24 años que ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Elche de España. El traspaso se selló en u$s5,5 millones por el 80% de su pase. No obstante, el dinero que realmente ingresará de manera neta a la tesorería del club ronda apenas los u$s1,3 millones. Esto se debe a que un 30% sirvió para cancelar una vieja deuda por Iván Marcone de 2022, un 25% pertenece a Bragantino de Brasil y el resto se destinará a saldar la deuda por la propia compra original de Lomónaco. El defensor, que llegó a ser convocado a la Selección Argentina en 2025, se despide de Avellaneda tras jugar 88 encuentros.

Kevin Lomónaco fue transferido al Elche CF



El defensor es nuevo jugador del Elche CF de España, luego de haberse alcanzado un acuerdo marco entre ambas instituciones. El traspaso contempla los siguientes ítems:



- La cesión definitiva del 80% de los derechos económicos del… pic.twitter.com/7aPTVhA7Oj — C. A. Independiente (@Independiente) September 1, 2026 Por si fuera poco, el ataque también sufrió una baja con la salida de Maxi Gutiérrez, vendido al Dynamo de Moscú ruso por 7 millones de euros. Como el club compartía la ficha en partes iguales con Huachipato de Chile, la tesorería de Independiente recibirá 3,5 millones de euros. Sin embargo, la ganancia real neta terminará siendo de entre 1,5 y 2 millones de dólares tras descontar los 2 millones que aún se le adeudaban al equipo chileno desde el arribo del extremo en febrero de 2026. El delantero chileno se marcha habiendo tenido un paso sumamente breve por el club, donde jugó solo 17 partidos, anotó 4 goles y dio 2 asistencias.

De esta manera, el director técnico Jadson Viera pierde a dos de sus piezas fundamentales de forma repentina. El panorama se vuelve oscuro para el entrenador uruguayo ya que, apenas unos días atrás, la dirigencia también concretó la venta del goleador Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay: tres titulares fundamentales se marcharon en el transcurso de una sola semana.

Con el cierre definitivo del mercado de pases de la Liga Profesional encima, la comisión directiva del Rojo negocia a contrarreloj por Álvaro López (delantero del club Albion de Uruguay) y ya consultó por el volante Elián Irala (ex San Lorenzo, actualmente en el fútbol de Emiratos Árabes).