1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

"¡Pisalo!": el Sevilla lanzó el tráiler de la película documental de Carlos Bilardo

Los Muchachos de Bilardo es el documental que revive la etapa del Narigón en el club español durante la temporada 92/93, con testimonios de exjugadores y material inédito. La producción mezcla archivo, entrevistas y anécdotas de un ciclo marcado por la vuelta de Maradona, supersticiones y la obsesión táctica del DT.

Por
Casi como un padre y unhijo

Casi como un padre y un hijo, Bilardo y Maradona formaron una dupla heroica que trascendió al fútbol. 

Carlos Salvador Bilardo tendrá su película documental donde se repasará su etapa en el Sevilla FC durante la temporada 92/93. Con testimonios de exjugadores, material inédito y la vuelta de Diego Armando Maradona como figura estelar, la producción reconstruye un vestuario caliente y una cancha marcada por la obsesión táctica del Narigón, donde cada detalle se jugaba como una final y el método bilardista se respiraba en cada entrenamiento.

El proyecto contempla una ampliación para albergar 80.000 personas.
Te puede interesar:

Boca presentó el proyecto para la ampliación de La Bombonera: cuáles son las modificaciones

Los Muchachos de Bilardo, que ya comenzó a rodarse entre Argentina y España, reconstruye la única temporada del Narigón al frente del Sevilla (92/93) a partir de testimonios de los protagonistas, sumados a material de archivo del propio técnico. Basada en el libro Bilardo en Sevilla (y más allá) del periodista Roberto Arrocha, quien mantuvo una relación cercana con el DT y recopiló 55 historias de esa etapa, la producción promete mostrar desde distintas perspectivas cómo se vivió aquel ciclo marcado por la intensidad táctica y la presencia del mejor jugador del mundo.

La campaña del Sevilla con Bilardo al mando tuvo de todo: el regreso del Diego tras la sanción por doping, roces con el Narigón y un vestuario que más de una vez se prendió fuego. En ese primer ciclo, entre septiembre del ’92 y junio del ’93, el DT dirigió 43 partidos con un saldo de 19 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. Años más tarde, en el ’97, volvió a calzarse el buzo pero apenas duró tres encuentros.

Más allá de los números, el documental apunta a mostrar la esencia bilardista: la obsesión por los detalles, la táctica como religión y la búsqueda constante de sacar ventaja en cada jugada. La idea es retratar no solo al entrenador campeón del mundo, sino a un tipo que vivía el fútbol como filosofía de vida, donde cada partido era una batalla y cada entrenamiento, un laboratorio.

Los Muchachos de Bilardo, el documental del Narigón

El tráiler arranca con guitarra flamenca de fondo y el testimonio de Diego Simeone, hoy DT del Atlético, pero en los ’90 volante del Sevilla y soldado del Narigón. La producción, a cargo de Brava Productions, tiene el aval de la familia Bilardo y del propio club andaluz, que abrió las puertas del Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva para revivir aquella etapa. La presencia del técnico será solo a través de archivo: con 87 años, atraviesa un cuadro de deterioro cognitivo y es acompañado por su familia, cuidadores y visitas de campeones del ’86.

Detrás de cámara, el equipo lo dirige Guillermo Taboada, con Joaquín Castro en fotografía, Alejandro Grizutti en producción y Guillermina Taboada en coordinación. Roberto Arrocha, autor del libro que inspira la obra, suma su rol como productor periodístico. El rodaje seguirá en distintos puntos de Europa para completar el recorrido de Bilardo en el fútbol español, mostrando cómo el método bilardista dejó huella más allá de los resultados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Gallardo dirigió su segundo partido en Ecuador y cosechó su segunda derrota.

Nueva derrota de Gallardo con la Selección de Ecuador: perdió por penales ante Japón

La Selección argentina venció sin atenuantes a Bolivia. Ahora, se enfoca en sus próximos partidos. 
play

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Bolivia

La Selección argentina, ya sin Messi, venció a Bolivia con contundencia. 
play

Con algunas caras nuevas, Argentina venció 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Barcelona fue campeón en España este año.

Barcelona quería sumar a un campeón del mundo tras la negativa de Julián Álvarez: "Lo queríamos a toda costa"

el polemico festejo de central por la supercopa argentina: mostraron un ataud con una foto de veron
play

El polémico festejo de Central por la Supercopa Argentina: mostraron un ataúd con una foto de Verón

Julián y Lautaro compartirán el ataque.

Sin Messi, la Selección se enfrenta con Bolivia en Córdoba

Rating Cero

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

¿Segunda oportunidad para el amor?

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Joaquín Levinton se defendió de las acusaciones y se quebró en vivo: "Lo que me está pasando es espantoso"

Tiago PZK y Luck Ra tuvieron una relación de amistad antes de la ruptura entre el cordobés y la Joaqui.

El polémico like de Tiago PZK que los fans interpretaron como una indirecta para Luck Ra

Jimena Barón y un anuncio especial.

Jimena Barón anunció que se agranda la familia: el tierno video del nuevo integrante

El abogado defensor de Maxu Ghione reveló cómo está el actor.
play

El abogado de Maxi Ghione reveló cómo está el actor en la cárcel tras ser arrestado: "Está devastado"

últimas noticias

Gaudio y Bochini, juntos, en el lanzamiento de la candidatura del extenista.

Bochini apoyará a Gastón Gaudio en las elecciones de Independiente: "Pase, maestro, lo estábamos esperando"

Hace 6 minutos
León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

Hace 11 minutos
Los focos de conflicto sumaron escenas de destrucción en Lyon, Lille, Pantin y Nantes.

Violentas protestas estudiantiles en Francia: hay casi 2.000 detenidos y cierran cientos de escuelas

Hace 15 minutos
Lionel Scaloni junto a Gastón Mazzacane, expiloto de F1 y uno de los dirigentes de la ACTC.

Scaloni recibió a la ACTC en Ezeiza y le regalaron un traje especial de Turismo Carretera

Hace 25 minutos
La Policía bloqueó el acceso al perímetro de manera preventiva.

Detuvieron en Brasilia a un hombre que intentó saltar las vallas de la Corte Suprema y arrojó una mochila

Hace 48 minutos