"¡Pisalo!": el Sevilla lanzó el tráiler de la película documental de Carlos Bilardo Los Muchachos de Bilardo es el documental que revive la etapa del Narigón en el club español durante la temporada 92/93, con testimonios de exjugadores y material inédito. La producción mezcla archivo, entrevistas y anécdotas de un ciclo marcado por la vuelta de Maradona, supersticiones y la obsesión táctica del DT. Por Agregar C5N en









Casi como un padre y un hijo, Bilardo y Maradona formaron una dupla heroica que trascendió al fútbol.

Carlos Salvador Bilardo tendrá su película documental donde se repasará su etapa en el Sevilla FC durante la temporada 92/93. Con testimonios de exjugadores, material inédito y la vuelta de Diego Armando Maradona como figura estelar, la producción reconstruye un vestuario caliente y una cancha marcada por la obsesión táctica del Narigón, donde cada detalle se jugaba como una final y el método bilardista se respiraba en cada entrenamiento.

Los Muchachos de Bilardo, que ya comenzó a rodarse entre Argentina y España, reconstruye la única temporada del Narigón al frente del Sevilla (92/93) a partir de testimonios de los protagonistas, sumados a material de archivo del propio técnico. Basada en el libro Bilardo en Sevilla (y más allá) del periodista Roberto Arrocha, quien mantuvo una relación cercana con el DT y recopiló 55 historias de esa etapa, la producción promete mostrar desde distintas perspectivas cómo se vivió aquel ciclo marcado por la intensidad táctica y la presencia del mejor jugador del mundo.

La campaña del Sevilla con Bilardo al mando tuvo de todo: el regreso del Diego tras la sanción por doping, roces con el Narigón y un vestuario que más de una vez se prendió fuego. En ese primer ciclo, entre septiembre del ’92 y junio del ’93, el DT dirigió 43 partidos con un saldo de 19 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. Años más tarde, en el ’97, volvió a calzarse el buzo pero apenas duró tres encuentros.

Más allá de los números, el documental apunta a mostrar la esencia bilardista: la obsesión por los detalles, la táctica como religión y la búsqueda constante de sacar ventaja en cada jugada. La idea es retratar no solo al entrenador campeón del mundo, sino a un tipo que vivía el fútbol como filosofía de vida, donde cada partido era una batalla y cada entrenamiento, un laboratorio.

Los Muchachos de Bilardo, el documental del Narigón El tráiler arranca con guitarra flamenca de fondo y el testimonio de Diego Simeone, hoy DT del Atlético, pero en los ’90 volante del Sevilla y soldado del Narigón. La producción, a cargo de Brava Productions, tiene el aval de la familia Bilardo y del propio club andaluz, que abrió las puertas del Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva para revivir aquella etapa. La presencia del técnico será solo a través de archivo: con 87 años, atraviesa un cuadro de deterioro cognitivo y es acompañado por su familia, cuidadores y visitas de campeones del ’86.

Detrás de cámara, el equipo lo dirige Guillermo Taboada, con Joaquín Castro en fotografía, Alejandro Grizutti en producción y Guillermina Taboada en coordinación. Roberto Arrocha, autor del libro que inspira la obra, suma su rol como productor periodístico. El rodaje seguirá en distintos puntos de Europa para completar el recorrido de Bilardo en el fútbol español, mostrando cómo el método bilardista dejó huella más allá de los resultados.