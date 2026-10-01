1 de octubre de 2026 Inicio
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Tras su debut en la Selección argentina, Lionel Scaloni llenó de elogios a Leonel Flores, la joya de Boca

El entrenador de la Albiceleste destacó el rendimiento del juvenil del Xeneize tras el triunfo 4-0 sobre Bolivia y reveló las indicaciones que le dio.

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Lionel Scaloni y Leonel Flores.

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Scaloni brindó una conferencia de prensa luego de la victoria contra los bolivianos en el estadio Mario Alberto Kempes, en la que se refirió al seguimiento al jugador del Xeneize, quien reemplazó a Exequiel Palacios a los 35 minutos del segundo tiempo: "En el caso de Leonel Flores le pedimos que venga y haga lo mismo que hace en su club. Lo hace muy bien y hay que cuidarlo, tiene una edad en la que hay que seguirlo de cerca".

Leonel Flores debutó en la Selección argentina.

Leonel Flores debutó en la Selección argentina.

En tal sentido, destacó su desempeño en el club de La Ribera: "Sé que a Leonel lo tratan bien en Boca. Es un talento que hay que cuidar". El delantero nacido en Béccar realizó varias gambetas y se mostró desequilibrante en sus primeros minutos en la Selección argentina, por lo que comenzó a posicionarse como una pieza de recambio en la Albiceleste.

Por lo pronto, el juvenil debutó en el Xeneize el 16 de julio en el triunfo 2-0 contra Sarmiento de Junín por los 16avos de la Copa Argentina, donde anotó el segundo gol del equipo en el estadio Marcelo Bielsa. Tras su primer partido, acumula 17 encuentros y dos tantos en Boca.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Bolivia

La Selección Argentina derrotó a Bolivia por 4 a 0 y se lució con algunas caras nuevas y otras conocidas. El equipo de Lionel Scaloni, que apuesta a la renovación pero quiere sostener el buen juego interno, tendrá dos nuevos compromisos en el país en el marco de la fecha primera FIFA, tras el Mundial 2026.

El próximo encuentro será el sábado 3 de octubre, desde las 21, ante Burkina Faso en el Estadio Monumental. Será una nueva presentación para la Albiceleste después de su partido frente a Bolivia y una oportunidad para que Lionel Scaloni continúe con la preparación del equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Luego, el martes 6 de octubre, a partir de las 20, Argentina enfrentará a Benín también en el Monumental. Ese partido tendrá un condimento especial, ya que está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección ante los hinchas argentinos, en una jornada marcada por la presencia del capitán.

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