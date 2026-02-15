15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

El ministro Pablo Quirno aseguró que la adjudicación por $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia.

Por
Sturzenegger junto a su esposa

Sturzenegger junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

El canciller Pablo Quirno afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un monto de $114.044.133. El contrato, destinado a la capacitación del personal diplomático y administrativo, fue defendido por el funcionario, quien aseguró que el proceso cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia normativos.

tras la polemica por las licencias, patricia bullrich afirmo que habra modificaciones en relacion a las bajas por enfermedad
Te puede interesar:

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

A través de la red social X, Quirno explicó que la Cancillería mantiene este vínculo con la AACI desde 2018. Sin embargo, aclaró que debido al parentesco entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se activó el protocolo de integridad del Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

“El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes”, sostuvo el canciller. La documentación del proceso, que incluye el aval de los entes reguladores, se encuentra disponible en los sistemas oficiales, lo que permitió, según el Gobierno, verificar el cumplimiento estricto de cada paso administrativo.

La contratación se realizó mediante una adjudicación simple por especialidad a través del sistema COMPR.AR y contempla un plazo de nueve meses con opción a prórroga. El objetivo de la medida es garantizar la formación continua en idioma inglés para los cuadros del Servicio Exterior de la Nación y el personal de planta de la cartera.

Desde el entorno de Sturzenegger remitieron al informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente. Según voceros del ministro de Desregulación, dicho documento concluye que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”, descartando conflictos de intereses que pudieran invalidar la selección de la institución educativa.

La respuesta oficial surge tras el anuncio de la senadora Juliana di Tullio (PJ) de presentar una denuncia penal en Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet. No obstante, el Ejecutivo ratificó la legalidad del procedimiento 26-0033-CDI25, remarcando que la revisión de la OA y la SIGEN garantiza la ausencia de anomalías en el millonario contrato.

Noticias relacionadas

Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable, remarcó el senador formoseño.

Mayans tachó de inconstitucional la reforma laboral y advirtió por la suba de la conflictividad social

Milton Tolomeo fue detenido por la Policía.

"Soy la calma que llega después de arruinarlo todo": quién es el detenido por lanzar una molotov frente al Congreso

Tolomeo fue detenido a la salida de un torneo de boxeo el sábado por la noche.

El Gobierno anunció la detención del manifestante que habría arrojado una molotov en la marcha contra la reforma laboral

La CGT planea impulsar un paro nacional cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT planea un paro nacional cuando se trate la reforma laboral en Diputados

el grito boricua de bad bunny en el super bowl: la osadia de exponer la herida colonial frente a los ojos del mundo
play

El "grito boricua" de Bad Bunny en el Super Bowl: la osadía de exponer la herida colonial frente a los ojos del mundo

Pablo Quirno, canciller argentino, junto a Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos.

¿Qué dice el nuevo acuerdo bilateral de Estados Unidos con Argentina?

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

Hace 44 minutos
La Mona Jiménez se presentó ante 10.000 personas en el Complejo Forja de Córdoba.

La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire"

Hace 44 minutos
El Azteca busca convertirse en el primer estadio en ser sede de tres aperturas de mundiales.

Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

Hace 45 minutos
Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Hace 46 minutos
Sturzenegger junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

Hace 1 hora