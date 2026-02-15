Día del Cáncer Infantil: del diagnóstico al tratamiento, cómo es el trabajo clave del Garrahan para salvar vidas

La fecha se conmemora desde 2001 para concientizar sobre la enfermedad y crear campañas de apoyo. En Argentina se registran alrededor de 1.300 casos anuales, de los cuales el 40% se atiende en el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, un centro de referencia en el país y en América Latina.

Desde el año 2001, todos los 15 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil para concientizar a la población sobre esta enfermedad con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). Esta patología no admite demoras, porque cada retraso en diagnóstico o tratamiento impacta directamente en la supervivencia. En Argentina es la primera causa de muerte por enfermedad en el grupo de niños y niñas de entre 5 y 15 años.

En el país, el cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente que, con un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, tiene una sobrevida del 80%. Se registran alrededor de 1.300 casos anuales, de los cuales el 80% se atiende en hospitales públicos y el 40% en el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan.

La doctora Marisa Felice, jefa del servicio de Oncología del Hospital Garrahan, destacó en diálogo con C5N los principales aspectos de la enfermedad: sus tipos más frecuentes, el modo de trabajo del equipo interdisciplinario integrado por médicos y profesionales especializados, así como el lugar que ocupa en América Latina y en el mundo una institución de referencia dedicada a la pediatría de alta complejidad.

"Lo importante de este Día del Cáncer Infantil es que nos ayuda a visibilizar que las enfermedades oncológicas son más frecuentes de lo que pensamos en niños, y, por lo tanto, nos ayuda a alertar al equipo de la salud sobre qué debe tenerse en cuenta ante determinados síntomas y signos. En el caso de la población en general, es bueno poder visibilizar que, con el diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado, la mayoría de los niños con cáncer puede curarse", comenzó explicando la profesional, que trabaja en el hospital desde 1989.

Según informó, los tipos más frecuentes son las leucemias agudas y los tumores del sistema nervioso central, pero también existen otras variedades de enfermedades oncológicas y "todas requieren un diagnóstico correcto, oportuno y preciso para que puedan tener la mejor oportunidad de curarse".

Cómo está la situación en Argentina

La oncóloga señaló que en el país existen muchas herramientas de diagnóstico y tratamiento para definir con precisión qué enfermedad oncológica tienen sus pacientes. El Garrahan recibe la mayor parte de las derivaciones de todo el territorio argentino, porque cuenta con recursos tecnológicos y con profesionales capacitados.

En ese sentido, Felice señaló que "tanto las herramientas diagnósticas como los tratamientos avanzan permanentemente, y, por lo tanto, es difícil mantener el acceso a todos los estudios moleculares disponibles. Además, en ocasiones, el alto costo de algunos medicamentos imposibilita su acceso en tiempo y forma".

"En relación con la supervivencia y las posibilidades de cura, en algunos tumores hemos alcanzado tasas de sobrevida comparables a las de centros de referencia internacionales; en otros, aún contamos con margen para mejorar", señaló la Dra. Felice. En este contexto, subrayó la relevancia del trabajo en red entre los distintos centros pediátricos, dado que en Argentina son pocos los que disponen de todas las herramientas de diagnóstico y tratamiento. La colaboración no solo implica recibir pacientes derivados de mayor complejidad, sino también facilitar el acceso a estudios diagnósticos y compartir consultas con colegas de todo el país.

Impacto de la investigación nacional y desafíos pendientes

El Hospital Garrahan es pionero en la investigación de biología molecular. A través de ella se trata de comprender cuáles son los mecanismos, a nivel del ADN y de las proteínas, que llevan a una célula normal a transformarse en una célula tumoral. Los estudios moleculares permiten identificar mutaciones específicas, perfiles genómicos y biomarcadores que ayudan a clasificar los tipos de cáncer y predecir su comportamiento clínico.

"Nuestro Hospital cuenta con un laboratorio de biología molecular que realiza estudios a pacientes de todo el país (tengan o no cobertura social), y que no se realizan en otros centros de Argentina. Cuenta también con un área de genómica que trabaja en el desarrollo de nuevos estudios de alta complejidad, que, día a día, se van haciendo indispensables para mejorar el diagnóstico de las enfermedades oncológicas y permitir, por ejemplo, la realización de tratamientos individualizados, que van avanzando en los centros de referencia internacional", explicó la jefa del Servicio de Oncología.

Oncología pediátrica - Hospital Garrahan

En cuanto a los tratamientos ofrecidos por el hospital, el centro coordina diversos estudios nacionales e internacionales sobre enfermedades oncológicas, como la leucemia linfoblástica aguda, y brinda apoyo a todos los centros del país para su desarrollo. La Dra. Felice subraya que una de las claves para mejorar las condiciones de diagnóstico y tratamiento de los niños con cáncer es la participación en grupos de trabajo internacionales, ya que el esfuerzo aislado difícilmente logre resultados significativos para los pacientes pediátricos en el mundo. En este sentido, la colaboración incluye no solo la atención de casos de mayor complejidad, sino también el acceso compartido a estudios diagnósticos y la posibilidad de realizar consultas conjuntas con médicos de distintas regiones del país.

El Garrahan incorporó un dispositivo tecnológico único en el país para tratar el cáncer infantil

El acelerador lineal es un equipo de última generación, único en la región por sus características. Definitivamente marca un antes y un después en el tratamiento del cáncer infantil. Esta incorporación reafirma el compromiso del Garrahan de ser el mejor hospital pediátrico de América Latina y de brindarle a sus pacientes la mejor atención posible.

Actualmente, el equipo está siendo instalado y se espera que en pocos meses esté en funcionamiento. Según la Jefa de Oncología, el acelerador lineal "es una herramienta más para mejorar la forma de administrar radioterapia a los niños que tienen enfermedades oncológicas que requieran de tratamiento radiante".

Qué lugar ocupa el Garrahan en América Latina

El Hospital Pediátrico es un centro de nivel de complejidad terciaria y uno de los hospitales pediátricos públicos más grandes de Latinoamérica. "En cuanto a avances, Argentina, Chile y Uruguay somos tres países con avances similares y compartimos con ellos varios protocolos de tratamiento para enfermedades oncológicas, y hemos colaborado con ellos para el desarrollo de estudios moleculares", señaló Felice a C5N.

La institución comparte actividades académicas con países de la región con menores recursos para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes. Asimismo, en el hospital se forman numerosos médicos y profesionales de la salud de la región, quienes luego mantienen vínculos con el centro y se convierten en impulsores de mejoras en sus propios países.

Según enfatizó la profesional médica, la capacitación constante es indispensable, ya que las ciencias médicas avanzan de manera continua y aprovechar la tecnología disponible exige una actualización permanente. "El hospital cuenta con todas las herramientas para ofrecer esa formación, aunque cada vez menos profesionales jóvenes la buscan, por distintas razones", advirtió.

Trabajo en equipo y buenos recursos

El trabajo en equipo multidisciplinario es esencial en la oncología pediátrica y en toda la medicina actual. Además de médicos especializados, "el equipo debe incluir bioquímicos, técnicos, enfermeras, profesionales del área psicosocial y personal de apoyo, desde administrativos hasta quienes garantizan la limpieza", enumeró Felice. Y, en ese sentido, agregó que "el compromiso se sostiene reconociendo la importancia de cada integrante, valorando su labor y promoviendo su desarrollo".

La jefa del servicio resaltó que la principal necesidad en oncología pediátrica, como en gran parte de la medicina, es contar con profesionales capacitados. Médicos, bioquímicos, enfermeros y demás agentes de salud son la base para brindar las mejores oportunidades a los pacientes. A esto se suma la necesidad de equipos, insumos y medicamentos disponibles en tiempo y forma, ya que cualquier demora en el tratamiento reduce las posibilidades de cura.

Para garantizar la mejor atención, los equipos necesitan condiciones de trabajo que les permitan ejercer su tarea con tranquilidad y, al mismo tiempo, seguir formándose y perfeccionando sus habilidades. Felice fue taxativa al afirmar que el ritmo del conocimiento exige actualización constante para ofrecer siempre lo mejor a los pacientes.

Hospital Garrahan

Cómo se cuidan los que cuidan

La Dra. Felice reflexionó sobre este aspecto y compartió su mirada: "Seguramente este no es el aspecto que más cuidamos; probablemente tengamos que poner más esfuerzo en este tema. En general, nos encontramos sobreexigidos y sobrecargados por las tareas asistenciales, y debemos quitarle tiempo a la familia y a nuestro descanso para estudiar y realizar los trabajos de investigación indispensables para avanzar y ofrecer mejores posibilidades curativas a los niños con cáncer". Sin dudas, para ella, es "un tema pendiente y a mejorar".

En cuanto al cuidado psicosocial del paciente y su familia, es fundamental. El hospital cuenta con psicólogas y trabajadoras sociales que acompañan a los padres en gestiones de alojamiento, alimentación y traslado. Además, la Casa Garrahan, sostenida por la Fundación Garrahan, ofrece hospedaje a los pacientes junto a uno de sus padres, facilitando el acceso al hospital, aunque su disponibilidad depende de la capacidad del lugar.

Un mensaje esperanzador

"El mensaje que quisiera dejar a las familias es de esperanza, ya que hoy en día la mayoría de las enfermedades oncológicas en niños tienen posibilidades de curarse y desarrollar una vida normal en el futuro", señaló la Dra. Felice, y también sostuvo que, si bien aún no se pueden curar todos los niños con cáncer, "se debe seguir estudiando e investigando para lograr que más chicos puedan superar estas enfermedades tan difíciles y tan complejas".

Afortunadamente, los oncólogos pediatras trabajan en red, y el hospital apoya a los centros de todo el país para fortalecerlos y compartir el cuidado de los niños frente a estas enfermedades complejas. "No es indispensable venir a nuestro Hospital, ya que en muchos casos, el diagnóstico y tratamiento pueden realizarse en su lugar de origen. De todos modos, siempre estamos abiertos a recibir sus consultas y a apoyar a los equipos tratantes de todo el país", concluyó la oncóloga.

La Dra. Marisa Felice trabaja en el Hospital Garrahan desde 1989, cuando ingresó como residente de la especialidad en Hemato-Oncología Pediátrica, posterior a una primera residencia de Pediatría en el Hospital de Niños de Córdoba. Luego se graduó como médica en la Universidad Nacional de Córdoba y accedió, por concurso, a un cargo como médica de planta del Servicio de Hemato-Oncología en 1993 y a un cargo de conducción intermedia en 2005. Actualmente, se encuentra a cargo del Servicio de Oncología en lo que serán, seguramente y según sus propias palabras, sus últimos años de carrera.