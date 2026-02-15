Un jugador mundialista confirmó que espera un hijo con una reconocida periodista deportiva argentina El futbolista convirtió el tercer gol para la victoria de su equipo este fin de semana y reveló la llegada de un nuevo integrante. “Oh no, acá vamos de nuevo”, bromeó la futura madre en sus redes. + Seguir en







Mina Bonino y Federico Valverde ya son padres de Benicio y Bautista. Redes sociales

Real Madrid se llevó una contundente victoria este fin de semana por LaLiga de España, pero la noticia más emocionante la dio el capitán del equipo, Federico Valverde, quien además de regresar al gol confirmó la llegada de su tercer hijo con la reconocida periodista deportivo argentina, Mina Bonino. ¡Se agranda la familia!

Este sábado el conjunto madrileño se enfrentó al Real Sociedad por la 24° fecha de LaLiga de España y el uruguayo fue el autor del tercer gol para la victoria por 4 a 1 en el estadio Santiago Bernabé, donde en el festejo dio la noticia más emociónate: espera la llegada de un nuevo progenitor de ambos.

A diferencia del festejo habitual, el jugador de la Selección uruguaya se llevó el dedo gordo a la boca, pero no se puso la pelota debajo la camiseta. Aunque horas más tardes, en sus redes sociales, dio por confirmada las especulaciones.

“El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino”, anunció Pajarito en su cuenta de Instagram tras el partido y compartió varias imágenes del encuentro, pero también posteó la foto del festejo del tanto.

Fede Valverde Instagram Este grito de gol fue el segundo para el mediocampista del conjunto merengue en lo que va de la temporada; el anterior había sido frente a Atlético de Madrid en la Supercopa de España. Además, Valverde lleva cinco asistencias, por lo que ya son siete participaciones en gol en los 11 partidos en lo que va de la temporada.

La graciosa respuesta de Mina Bonino tras la confirmación de su tercer hijo con Valverde Luego de la confirmación de Federico Valverde por la llega de su tercer hijo, la propia periodista deportivo argentina, Mina Bonino, también se expresó en redes sociales en línea con su pareja. A través de sus historias de Instagram, la comunicadora replicó el festejo del capitán del Real Madrid y, fiel a su estilo, y con mucho humor confirmó que se agranda la familia. “Ohhh noo, acá vamos de nuevo”, bromeó la argentina acompañándolo con con emojis sonrientes y muchos corazones. La pareja es padres de Benicio, de cinco años, y Bautista, de dos. La argentina reaccionó a su nuevo embarazo de forma muy simpática, como lo suele hacer siempre. Mina Bonino Instagram