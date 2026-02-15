A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados La también cantante republicó en sus redes sociales el posteo que hizo el deportista que está cargado de emoticones de corazones. + Seguir en







Cande Tinelli confirmó su relación

En medio de los rumores de que Cande Tinelli habría comenzado un noviazgo, se puede decir que lo terminó de confirmar este sábado, nada más y nada menos que en el Día de los Enamorados.

A casi un año de su polémico y repentino divorcio con Coti Sorokin en menos de un año de haber contraído matrimonio, ahora la artista, quien se mantuvo reservada con su vida privada, parece estar preparada para volver a apostar al amor y no ocultarlo a sus seguidores.

En las redes sociales y, casualidad o no, en el Día de San Valentín, reposteó una publicación de Franco Trabucco: el hombre subió una imagen de Lelé sentada al borde de una pileta, de espaldas mientras tomaba sola, a la que le sumó dos emojis de manos con la forma de corazón.

A modo de respuesta, la segunda hija de Marcelo Tinelli no dudó en replicarla en sus historias y si bien no hizo ninguna declaración al respecto, sí se animó a agregarle un corazón rojo, que podría dar por confirmado su nuevo romance.

Cande Tinelli - Franco Trabucco Instagram Cómo comenzó la relación de Cande Tinelli y Franco Trabucco El rumor de que Cande Tinelli y Franco Trabucco se había fomentado en las últimas semanas cuando el periodista Santi Riva Roy lanzó la primicia con tono enigmático y picante en El Ejército de LAM en Bondi Live.

“Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex”, deslizó el panelista. En medio del debate, Fefe Bongiorno acotó: “Es gente de caballos”, mientras que Pepe Ochoa quiso saber: “¿Es famoso en su ambiente?”. En respuesta, Riva Roy soltó: “No es polista, sino jinete. La nueva conquista de Cande Tinelli sería Franco Trabucco, un jinete de primer nivel”. Según trascendió, el vínculo entre Tinelli y el deportista habría empezado luego de que Candelaria terminara su relación con Maxi Milito, abogado penalista e hijo del presidente del Club Hípico Argentino.