Horror y misterio en Mar del Plata: Apareció el cuerpo sin vida de una mujer y buscan las causas de su muerte

El cadáver fue hallado por los vecinos de la zona que dieron aviso a la Policía. Se inició un operativo en el lugar y se dispuso una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

La Policía se encuentra investigando la causa de la muerte de la joven. 

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado por los vecinos en un barrio en el sur de la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades policiales y la Policía científica acudieron al lugar y abrieron una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El cadáver de la joven fue hallado en la intersección de las calles 196 y San Martín en la localidad balnearia. A raíz del hallazgo que conmocionó a los vecinos, el sitio marplatense 0233 informó que se realizaron distintas pericias para obtener información valiosa sobre las causas que desencadenaron en el fallecimiento.

La principal hipótesis que manejan las autoridades policiales apunta a que el deceso habría sido provocado de manera intencional por la propia mujer. En este momento, los investigadores se encuentran cruzando información con los padres de la víctima y recaban testimonios para corroborar la sospecha de un posible suicidio. Además, se analizan otros elementos que permitan confirmar o descartar esta línea de investigación.

Hasta el momento, las autoridades de la fuerza de seguridad continúan trabajando para esclarecer el hecho y confirmar la principal hipótesis que se investiga. El hallazgo generó conmoción en el barrio del sur de Mar del Plata, mientras los vecinos aguardan novedades oficiales sobre el avance de la causa.

