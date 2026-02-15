Córdoba: murieron dos jóvenes de 23 años tras chocar un auto de alta gama contra un poste de alta tensión El trágico accidente ocurrió durante la madrugada en el barrio Villa Revol Anexo. Otras tres personas resultaron heridas de gravedad y permanecen internadas con pronóstico reservado. Por + Seguir en







Los tres sobrevivientes fueron rescatados en estado crítico y trasladados de urgencia a diferentes hospitales.

Dos jóvenes de 23 años fallecieron esta madrugada en Córdoba luego de que el automóvil BMW en el que circulaban impactara violentamente contra un poste de alta tensión. El siniestro se produjo en la intersección de la avenida Cruz Roja Argentina y la calle Los Incas, en el barrio Villa Revol Anexo, por causas que aún se intentan establecer.

El vehículo era conducido por uno de los fallecidos, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas. Tras el choque contra la estructura de hormigón, el conductor y una de las acompañantes murieron de forma instantánea, según constató el personal policial y los servicios de emergencia que arribaron al lugar minutos después del impacto.

Debido a la magnitud de la colisión, todos los ocupantes quedaron atrapados e inconscientes dentro del habitáculo. Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba debieron intervenir con herramientas de corte para liberar a las víctimas, quienes se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos del automóvil de alta gama.

Los tres sobrevivientes fueron rescatados en estado crítico y trasladados de urgencia a los hospitales San Roque, Misericordia y de Urgencias. Según fuentes oficiales, los heridos permanecen internados bajo observación médica y sus cuadros clínicos son de carácter reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.