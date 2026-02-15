15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Córdoba: murieron dos jóvenes de 23 años tras chocar un auto de alta gama contra un poste de alta tensión

El trágico accidente ocurrió durante la madrugada en el barrio Villa Revol Anexo. Otras tres personas resultaron heridas de gravedad y permanecen internadas con pronóstico reservado.

Por
Los tres sobrevivientes fueron rescatados en estado crítico y trasladados de urgencia a diferentes hospitales.

Los tres sobrevivientes fueron rescatados en estado crítico y trasladados de urgencia a diferentes hospitales.

Dos jóvenes de 23 años fallecieron esta madrugada en Córdoba luego de que el automóvil BMW en el que circulaban impactara violentamente contra un poste de alta tensión. El siniestro se produjo en la intersección de la avenida Cruz Roja Argentina y la calle Los Incas, en el barrio Villa Revol Anexo, por causas que aún se intentan establecer.

La Policía se encuentra investigando la causa de la muerte de la joven. 
Te puede interesar:

Horror y misterio en Mar del Plata: Apareció el cuerpo sin vida de una mujer y buscan las causas de su muerte

El vehículo era conducido por uno de los fallecidos, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas. Tras el choque contra la estructura de hormigón, el conductor y una de las acompañantes murieron de forma instantánea, según constató el personal policial y los servicios de emergencia que arribaron al lugar minutos después del impacto.

Debido a la magnitud de la colisión, todos los ocupantes quedaron atrapados e inconscientes dentro del habitáculo. Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba debieron intervenir con herramientas de corte para liberar a las víctimas, quienes se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos del automóvil de alta gama.

Los tres sobrevivientes fueron rescatados en estado crítico y trasladados de urgencia a los hospitales San Roque, Misericordia y de Urgencias. Según fuentes oficiales, los heridos permanecen internados bajo observación médica y sus cuadros clínicos son de carácter reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La Justicia cordobesa tomó intervención en el caso para reconstruir los momentos previos al accidente e identificar los factores que desencadenaron la pérdida de control del rodado. Peritos accidentológicos trabajaron en la zona del siniestro durante la mañana para recolectar pruebas y determinar la velocidad a la que circulaba el vehículo.

Noticias relacionadas

Los alquileres en CABA registraron un aumento promedio del 33,3% en el último trimestre de 2025.

Alquilar un departamento de tres ambientes en CABA cuesta más de un millón de pesos

Quique Felman regresó a la Argentina.

Quique Felman regresó a la Argentina tras ser liberado en Estados Unidos: la foto viral

La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH).

Con un alfajor gigante de 720 kilos, Mar del Plata celebró sus 152 años

Pablo Grillo volvió a su casa después de estar diez meses hospitalizado.

El fotógrafo Pablo Grillo reapareció con un mensaje para Bullrich: "Con la cabeza intacta"

La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

Hugo Rolando Ocampo fue imputado por homicidio simple, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Brutal crimen en Morón: el capataz de un aserradero mató a golpes al sereno y se entregó

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

Hace 43 minutos
La Mona Jiménez se presentó ante 10.000 personas en el Complejo Forja de Córdoba.

La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire"

Hace 43 minutos
El Azteca busca convertirse en el primer estadio en ser sede de tres aperturas de mundiales.

Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

Hace 44 minutos
Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Hace 45 minutos
Sturzenegger junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

Hace 1 hora