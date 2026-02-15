IR A
IR A

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

Las estrellas compartieron en Instagram cómo celebraron el amor junto a sus parejas. Desde la pulga romántica hasta el último 14 de febrero sin hijos de Dybala y Sabatini.

La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Las estrellas más queridas compartieron en Instagram el minuto a minuto del Día de los Enamorados que vivieron con sus parejas. Para alegría de sus seguidores, actrices, cantantes y futbolistas abrieron la puerta de sus casas para mostrar los gestos románticos que tuvieron en San Valentín.

Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos
Te puede interesar:

Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos

Lionel Messi le regaló un oso gigante a Antonela Roccuzzo, quien subió una foto del peluche y un ramo de rosas en su cuenta de Instagram junto al emoji de un corazón. El gesto romántico de la pulga no pasó desapercibido para quienes siguen a la relación desde que eran adolescentes en Rosario.

Antonela Roccuzzo historia Instagram
La historia de Antonela Roccuzzo mostrando el regalo de Lionel Messi por el 14 de febrero.

La historia de Antonela Roccuzzo mostrando el regalo de Lionel Messi por el 14 de febrero.

Wanda Nara pasó el sábado con Martín Migueles y compartió sus gestos en sus historias de Instagram. Se quedaron en el hotel Konke frente a la playa de Mar del Plata y la actriz subió fotos con bolsas y cajas de regalos de lujo, mucha comida y ramos de rosas rojas.

La conductora de MasterChef Celebrity mostró que compartió el desayuno y la inmensa cama del hotel con su última pareja pública conocida, pese a la crisis que había confirmado. Si bien no subió una foto juntos, sí hizo pública una selfie radiante, repleta de joyas y tapada solo con una sábana blanca.

En la foto que subió de Migueles, el empresario estaba durmiendo y con los lentes de sol puestos durante el viaje a la Costa.

Wanda Nara historia IG 14F 2
Wanda Nara.

Wanda Nara.

La Joaqui le dedicó una publicación a Luck Ra en Instagram recordando su paso por La Voz y su encuentro en el backstage tras el show que el cantante brindó en el Estadio José Amalfitani el pasado 4 de octubre. Por su parte, el intérprete de Hola perdida mostró en la misma red social que le regaló un inmenso ramo de rosas.

La Joaqui Luck Ra historia Instagram
La historia de Luck Ra sobre La Joaqui con su regalo de San Valentín.

La historia de Luck Ra sobre La Joaqui con su regalo de San Valentín.

"Mujer con rosas y feliz = yo más feliz. Te amo con todo mi corazón. Qué lindo poder festejar nuestro amor todos los días", escribió el cantante sobre la imagen.

La cantante le había dedicado unas palabras en la descripción de la colección de imágenes que eligió para celebrar el día: "No sabría explicarles que es estar enamorado, pero se siente bastante parecido a mis recuerdos con Facu. Mi san Valentín, el hombre de mis sueños".

Embed - La joaqui on Instagram: "No sabría explicarles que es estar enamorado, pero se siente bastante parecido a mis recuerdos con facu. Mi san Valentín, el hombre de mis sueños "
View this post on Instagram

Oriana Sabatini cursa su octavo mes de embarazo y tiene fecha de parto para marzo. Por lo que este 14 de febrero fue el último San Valentín que pasó sin hijos junto a Paulo Dybala. "Feliz día, amorcito de mi vida", le escribió la actriz en una foto del futbolista con su mascota y, en otra imagen del jugador acostado sobre la panza, agregó: "Último así".

Oriana Sabatini 14 de febrero
Oriana Sabatini y Paulo Dybala en su último San Valentín sin hijos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en su último San Valentín sin hijos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 

Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

Golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil en su gira por Sudamérica

Video: el golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

últimas noticias

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

Hace 41 minutos
La Mona Jiménez se presentó ante 10.000 personas en el Complejo Forja de Córdoba.

La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire"

Hace 41 minutos
El Azteca busca convertirse en el primer estadio en ser sede de tres aperturas de mundiales.

Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

Hace 42 minutos
Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Hace 43 minutos
Sturzenegger junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

Hace 1 hora