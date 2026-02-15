Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

Las estrellas compartieron en Instagram cómo celebraron el amor junto a sus parejas. Desde la pulga romántica hasta el último 14 de febrero sin hijos de Dybala y Sabatini.

Las estrellas más queridas compartieron en Instagram el minuto a minuto del Día de los Enamorados que vivieron con sus parejas. Para alegría de sus seguidores, actrices, cantantes y futbolistas abrieron la puerta de sus casas para mostrar los gestos románticos que tuvieron en San Valentín.

Lionel Messi le regaló un oso gigante a Antonela Roccuzzo , quien subió una foto del peluche y un ramo de rosas en su cuenta de Instagram junto al emoji de un corazón. El gesto romántico de la pulga no pasó desapercibido para quienes siguen a la relación desde que eran adolescentes en Rosario.

Wanda Nara pasó el sábado con Martín Migueles y compartió sus gestos en sus historias de Instagram. Se quedaron en el hotel Konke frente a la playa de Mar del Plata y la actriz subió fotos con bolsas y cajas de regalos de lujo, mucha comida y ramos de rosas rojas.

La historia de Antonela Roccuzzo mostrando el regalo de Lionel Messi por el 14 de febrero.

La conductora de MasterChef Celebrity mostró que compartió el desayuno y la inmensa cama del hotel con su última pareja pública conocida, pese a la crisis que había confirmado. Si bien no subió una foto juntos, sí hizo pública una selfie radiante, repleta de joyas y tapada solo con una sábana blanca.

En la foto que subió de Migueles, el empresario estaba durmiendo y con los lentes de sol puestos durante el viaje a la Costa.

La Joaqui le dedicó una publicación a Luck Ra en Instagram recordando su paso por La Voz y su encuentro en el backstage tras el show que el cantante brindó en el Estadio José Amalfitani el pasado 4 de octubre. Por su parte, el intérprete de Hola perdida mostró en la misma red social que le regaló un inmenso ramo de rosas.

La Joaqui Luck Ra historia Instagram La historia de Luck Ra sobre La Joaqui con su regalo de San Valentín. Instagram

"Mujer con rosas y feliz = yo más feliz. Te amo con todo mi corazón. Qué lindo poder festejar nuestro amor todos los días", escribió el cantante sobre la imagen.

La cantante le había dedicado unas palabras en la descripción de la colección de imágenes que eligió para celebrar el día: "No sabría explicarles que es estar enamorado, pero se siente bastante parecido a mis recuerdos con Facu. Mi san Valentín, el hombre de mis sueños".

Oriana Sabatini cursa su octavo mes de embarazo y tiene fecha de parto para marzo. Por lo que este 14 de febrero fue el último San Valentín que pasó sin hijos junto a Paulo Dybala. "Feliz día, amorcito de mi vida", le escribió la actriz en una foto del futbolista con su mascota y, en otra imagen del jugador acostado sobre la panza, agregó: "Último así".