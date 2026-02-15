A qué hora juega Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca jugará este domingo en La Bombonera frente a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota ante Vélez.
Para cambiar la imagen en la derrota frente a Vélez, Claudio Úbeda tiene pensado realizar al menos tres modificaciones en el 11 titular para jugar en La Bombonera frente al Calamar.
El Xeneize llega a este encuentro envuelto en dudas, luego del 2 a 1 contra el Fortín, por lo que Claudio Úbeda piensa hacer una serie de modificaciones en el primer equipo para volver a reencontrarse con la victoria.
Hasta el momento, los de La Boca se posicionan 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, producto de dos victorias como local y dos derrotas en condición de visitante. En caso de volver a sumar de a tres podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.
Para ello, El Sifón apunta a tres modificaciones con respecto al último equipo que salió en cancha: Milton Delgado le dejaría su lugar al chileno Williams Alarcón; Kevin Zenón haría lo propio con Ángel Romero; y la posición de extremo derecho que venía ocupando el juvenil Gonzalo Gelini, se lo debaten Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.
La buena noticia es que recuperará a los delanteros Edinson Cavani y Lucas Janson quien están en la lista de convocados tras dejar atrás sus respectivas lesiones.
Por su parte, el Calamar había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura sumando siete puntos en las primeras tres fechas y ubicándose 6° en la Zona A con 7 puntos. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo.
En lo que respecta al 11 inicial que saldrá al campo de juego, se estima que Walter Zunino haga dos modificaciones respecto a la última presentación: en el fondo Víctor Cuesta podría ocupar el lugar de Eugenio Raggio, mientras que, en la delantera, Leonardo Heredia le cedería la posición a Tomás Nasif.