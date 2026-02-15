A qué hora juega Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Para cambiar la imagen en la derrota frente a Vélez, Claudio Úbeda tiene pensado realizar al menos tres modificaciones en el 11 titular para jugar en La Bombonera frente al Calamar. Por + Seguir en







Boca se posiciona 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, mientras que Platense está sexto, con 7 unidades X (@caplatense)

Boca jugará este domingo en La Bombonera frente a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota ante Vélez.

El Xeneize llega a este encuentro envuelto en dudas, luego del 2 a 1 contra el Fortín, por lo que Claudio Úbeda piensa hacer una serie de modificaciones en el primer equipo para volver a reencontrarse con la victoria.

Hasta el momento, los de La Boca se posicionan 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, producto de dos victorias como local y dos derrotas en condición de visitante. En caso de volver a sumar de a tres podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Para ello, El Sifón apunta a tres modificaciones con respecto al último equipo que salió en cancha: Milton Delgado le dejaría su lugar al chileno Williams Alarcón; Kevin Zenón haría lo propio con Ángel Romero; y la posición de extremo derecho que venía ocupando el juvenil Gonzalo Gelini, se lo debaten Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.

La buena noticia es que recuperará a los delanteros Edinson Cavani y Lucas Janson quien están en la lista de convocados tras dejar atrás sus respectivas lesiones.