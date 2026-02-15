15 de febrero de 2026 Inicio
A qué hora juega Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Para cambiar la imagen en la derrota frente a Vélez, Claudio Úbeda tiene pensado realizar al menos tres modificaciones en el 11 titular para jugar en La Bombonera frente al Calamar.

Boca se posiciona 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos

Boca se posiciona 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, mientras que Platense está sexto, con 7 unidades

X (@caplatense)

Boca jugará este domingo en La Bombonera frente a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota ante Vélez.

El Xeneize llega a este encuentro envuelto en dudas, luego del 2 a 1 contra el Fortín, por lo que Claudio Úbeda piensa hacer una serie de modificaciones en el primer equipo para volver a reencontrarse con la victoria.

Hasta el momento, los de La Boca se posicionan 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, producto de dos victorias como local y dos derrotas en condición de visitante. En caso de volver a sumar de a tres podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Para ello, El Sifón apunta a tres modificaciones con respecto al último equipo que salió en cancha: Milton Delgado le dejaría su lugar al chileno Williams Alarcón; Kevin Zenón haría lo propio con Ángel Romero; y la posición de extremo derecho que venía ocupando el juvenil Gonzalo Gelini, se lo debaten Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.

La buena noticia es que recuperará a los delanteros Edinson Cavani y Lucas Janson quien están en la lista de convocados tras dejar atrás sus respectivas lesiones.

Por su parte, el Calamar había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura sumando siete puntos en las primeras tres fechas y ubicándose 6° en la Zona A con 7 puntos. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo.

En lo que respecta al 11 inicial que saldrá al campo de juego, se estima que Walter Zunino haga dos modificaciones respecto a la última presentación: en el fondo Víctor Cuesta podría ocupar el lugar de Eugenio Raggio, mientras que, en la delantera, Leonardo Heredia le cedería la posición a Tomás Nasif.

Boca vs. Platense: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19:30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Jorge Baliño

Boca vs. Platense: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda DT: Claudio Úbeda.
  • Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
