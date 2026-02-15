¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata Dos mejores amigos deben aclarar sus sentimientos antes de un matrimonio. + Seguir en







La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas. ¡Uf! ¿Solo amigos?

Netflix incorporó a su catálogo una producción sudafricana llamada¡Uf! ¿Solo amigos? A lo largo de sus 95 minutos y bajo la dirección de Johnny Barbuzano, Katlego Lebogang y Siya Sepotokele interpretan el regreso de los personajes de Thando y Charles. Su aparición en la plataforma generó gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias de lo más visto del gigante del streaming.

La producción, que funciona como secuela de Yoh! Christmas, presenta a una fisioterapeuta que nunca tuvo suerte en el amor y debe enfrentar una nueva emoción cuando su mejor amigo vuelve a casa con una prometida del brazo. Con un elenco que incluye a Moliehi Makobane, Kagiso Modupe, Fikile Mthwalo y Yonda Thomas, esta historia se inserta dentro de las opciones de comedias románticas contemporáneas para ver este fin de semana.

¡Uf! ¿Solo amigos? logra el equilibrio perfecto entre el humor y la tensión emocional, ofreciendo personajes que deben decidir si son mejores amigos o verdaderos amores antes de que uno llegue al altar, situaciones donde ambos protagonistas sienten celos pero insisten en que solo intentan protegerse mutuamente, y un relato que explora cómo enfrentar los verdaderos sentimientos antes de que sea demasiado tarde.

Sinopsis de ¡Uf! ¿Solo amigos?, la película tendencia en Netflix ¡Uf! ¿Solo amigos? sigue la historia de Thando, una fisioterapeuta que nunca tuvo suerte en el amor y siempre estuvo segura de que Charles era simplemente su mejor amigo sin complicaciones. La trama se desarrolla cuando Charles regresa de un viaje acompañado de su prometida, lo que provoca que la percepción de Thando empiece a cambiar radicalmente al verse obligada a afrontar a celos que nunca antes había experimentado.

Además, la película presenta cómo cuando Charles le pide a Thando que sea el padrino de su boda en Knysna, ambos se verán obligados a embarcarse en un viaje donde deberán decidir si son mejores amigos o verdaderos amores antes de que él camine hacia el altar.

Tráiler de ¡Uf! ¿Solo amigos?

Reparto de ¡Uf! ¿Solo amigos? Katlego Lebogang como Thando

Siya Sepotokele como Charles

Moliehi Makobane

Kagiso Modupe

Fikile Mthwalo

Yonda Thomas

Laura-Lee Mostert

Sthandiwe Kgoroge