IR A
IR A

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Dos mejores amigos deben aclarar sus sentimientos antes de un matrimonio.

La producción

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Netflix incorporó a su catálogo una producción sudafricana llamada¡Uf! ¿Solo amigos? A lo largo de sus 95 minutos y bajo la dirección de Johnny Barbuzano, Katlego Lebogang y Siya Sepotokele interpretan el regreso de los personajes de Thando y Charles. Su aparición en la plataforma generó gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias de lo más visto del gigante del streaming.

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
Te puede interesar:

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, que funciona como secuela de Yoh! Christmas, presenta a una fisioterapeuta que nunca tuvo suerte en el amor y debe enfrentar una nueva emoción cuando su mejor amigo vuelve a casa con una prometida del brazo. Con un elenco que incluye a Moliehi Makobane, Kagiso Modupe, Fikile Mthwalo y Yonda Thomas, esta historia se inserta dentro de las opciones de comedias románticas contemporáneas para ver este fin de semana.

¡Uf! ¿Solo amigos? logra el equilibrio perfecto entre el humor y la tensión emocional, ofreciendo personajes que deben decidir si son mejores amigos o verdaderos amores antes de que uno llegue al altar, situaciones donde ambos protagonistas sienten celos pero insisten en que solo intentan protegerse mutuamente, y un relato que explora cómo enfrentar los verdaderos sentimientos antes de que sea demasiado tarde.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Sinopsis de ¡Uf! ¿Solo amigos?, la película tendencia en Netflix

¡Uf! ¿Solo amigos? sigue la historia de Thando, una fisioterapeuta que nunca tuvo suerte en el amor y siempre estuvo segura de que Charles era simplemente su mejor amigo sin complicaciones. La trama se desarrolla cuando Charles regresa de un viaje acompañado de su prometida, lo que provoca que la percepción de Thando empiece a cambiar radicalmente al verse obligada a afrontar a celos que nunca antes había experimentado.

Además, la película presenta cómo cuando Charles le pide a Thando que sea el padrino de su boda en Knysna, ambos se verán obligados a embarcarse en un viaje donde deberán decidir si son mejores amigos o verdaderos amores antes de que él camine hacia el altar.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Tráiler de ¡Uf! ¿Solo amigos?

Embed - ¡Uf! ¿Solo amigos? | Tráiler en Español Latino (Película de Netflix) | Estreno: 06/02/2026

Reparto de ¡Uf! ¿Solo amigos?

  • Katlego Lebogang como Thando
  • Siya Sepotokele como Charles
  • Moliehi Makobane
  • Kagiso Modupe
  • Fikile Mthwalo
  • Yonda Thomas
  • Laura-Lee Mostert
  • Sthandiwe Kgoroge
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

El estreno de Netflix está siendo furor entre los fanáticos.
play

Susurros mortales 3 es la película de terror que causa furor en Netflix: cuál es la trama

La historia de Judit Polgár en Netflix. 
play

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Un repaso por 100 años de historia: ¿Cómo pasamos de las salas silenciosas del cine mudo al streaming en el celular? 

Día Mundial del Cine: ¿cómo cambió la forma de ver películas en 100 años?

últimas noticias

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000

Hace 7 minutos
Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Hace 10 minutos
Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Hace 10 minutos
play
La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Hace 11 minutos
Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Hace 13 minutos