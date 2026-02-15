15 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 16 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La energía de agotamiento y de presiones en la cabeza tiene que ver con la interpretación que le damos a nuestros deberes. Calmen y conéctense con lo bello.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Lunes que logran terminar con ciertos trámites que les generaban molestias. Posibles citas o encuentros que les movilizarán los sentimientos. Parejas armónicas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Perfilan un lunes con entusiasmo y con encuentros sociales que les agradarán. Propónganse distenderse y conectarse con las cosas que les hacen bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Elección en este día que deberán realizar en el plano de las actividades. Las oportunidades a veces aparecen y hay que aprovecharlas. Piensen bien.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Posibilidades laborales para aquellos que estén esperando noticias. Entrevistas, exámenes o pruebas todo muy exitosas. Promesas que se cumplen y abren puertas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos con un lunes iluminado para gestiones financieras, arreglos, entrevistas, conversaciones de importancia. Hay nuevos horizontes.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Día en el que sentirán que las cosas marchan y que van bien los propósitos que tienen en mente. No distraigan esos objetivos y crean en ustedes librianos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos día venusino en el que desplegarán su natural sensualidad en citas, encuentros, reencuentros y ámbitos sociales. Energía poderosa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sienten que tienen la delantera ante inconvenientes financieros anticipando las soluciones pertinentes. Día agitado pero con cosas resueltas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cambios en el área de las actividades. No teman y sigan adelante con esa energía que en este lunes sentirán casi poderosamente. Eficacia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Lunes para poder hacer planteos, reclamos, exposiciones. Los ánimos se levantan y hay sucesos nuevos que los motiva mucho a seguir adelante con sus ambiciones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tienen felicidad extra dadas nuevas amistades en este día de reuniones sociales y de aproximación afectiva. Día con sensaciones bellas, amor y compañía.

