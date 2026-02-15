Alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso para once distritos del país para este domingo, con precipitaciones que pueden arruinar planes del fin de semana largo. Cómo sigue el clima durante los feriados de Carnaval. Por + Seguir en







La Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas. Cecilia Profético

El fin de semana largo por los feriados de Carnaval atraviesa su punto climático más adverso, con once distritos del país que se encuentran este domingo bajo alerta amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre ellos la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el oeste de Jujuy; este de La Rioja; sudeste de Catamarca; sur de Santiago del Estero; Santa Fe; sudoeste de Corrientes; Entre Ríos; todo el territorio de Córdoba menos el rincón sudoeste; las zonas serranas de Chacabuco, General Pedernera y Junín, en San Luis; la porción noreste de la provincia de Buenos Aires; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormenta 15 febrero 2026 Un fuerte frente de tormentas se abre paso sobre el centro del país. SMN Alerta amarilla por tormentas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada lluviosa y húmeda para este domingo la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo cubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 27°, con vientos moderados del norte que irán rotando al este.

Las lluvias continuarías durante el día e irían apaciguándose durante la tarde, para dejar un cielo parcialmente nublado durante la noche.

Para el resto del fin de semana largo fin de semana, se prevé una temperatura agradable, con la temperatura entre 22° y 30°, con nubosidad en aumento entre lunes y martes. clima servicio meteorológico nacional smn pronostico caba 15 febrero 2026 Un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. SMN