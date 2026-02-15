15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso para once distritos del país para este domingo, con precipitaciones que pueden arruinar planes del fin de semana largo. Cómo sigue el clima durante los feriados de Carnaval.

Por
La Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas.

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas.

Cecilia Profético

El fin de semana largo por los feriados de Carnaval atraviesa su punto climático más adverso, con once distritos del país que se encuentran este domingo bajo alerta amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre ellos la Ciudad de Buenos Aires.

Bad Bunny agotó tres estadios River
Te puede interesar:

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el oeste de Jujuy; este de La Rioja; sudeste de Catamarca; sur de Santiago del Estero; Santa Fe; sudoeste de Corrientes; Entre Ríos; todo el territorio de Córdoba menos el rincón sudoeste; las zonas serranas de Chacabuco, General Pedernera y Junín, en San Luis; la porción noreste de la provincia de Buenos Aires; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormenta 15 febrero 2026
Un fuerte frente de tormentas se abre paso sobre el centro del país.

Un fuerte frente de tormentas se abre paso sobre el centro del país.

Alerta amarilla por tormentas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada lluviosa y húmeda para este domingo la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo cubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 27°, con vientos moderados del norte que irán rotando al este.

Las lluvias continuarías durante el día e irían apaciguándose durante la tarde, para dejar un cielo parcialmente nublado durante la noche.

Para el resto del fin de semana largo fin de semana, se prevé una temperatura agradable, con la temperatura entre 22° y 30°, con nubosidad en aumento entre lunes y martes.

clima servicio meteorológico nacional smn pronostico caba 15 febrero 2026
Un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima el fin de semana largo

Cuándo llega la lluvia a Buenos Aires

Cambio drástico del clima: alerta por tormenta en más de 100 localidades de Argentina

Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy son las provincias con advertencia

Alerta amarilla por tormentas y granizo en 10 provincias

Los usuarios de las redes sociales mostraron el tamaño del granizo caído durante la madrugada.

Sorpresiva caída de granizo en el AMBA durante la madrugada: cómo estará el clima durante el fin de semana de Carnaval

Santa Fe, una de las ciudades afectadas por la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cambió el clima y hay alertas amarilla y naranja por tormentas: cuándo llueve en la Ciudad

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 15 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 18 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 20 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 25 minutos
play
Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

Hace 37 minutos