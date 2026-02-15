15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El "grito boricua" de Bad Bunny en el Super Bowl: la osadía de exponer la herida colonial frente a los ojos del mundo

Más allá del show, el "Conejo Malo" utilizó el escenario más mainstream del planeta para denunciar la asimetría política de Puerto Rico, la sombra de la esterilización forzada y el abandono de Washington. Un hecho político que las redes sociales transformaron en un debate histórico necesario.

Marcela Feudale
Por
Marcela Feudale
El grito boricua de Bad Bunny en el Super Bowl: la osadía de exponer la herida colonial frente a los ojos del mundo

La actualidad, atravesada por las redes sociales, imprime sesgos que muchas veces duplican —o amplifican— las noticias. Esa cámara de resonancia digital, donde importa la voz de la gente, impacta sobre la televisión, la radio y los portales informativos de manera inesperada. Y, en ocasiones, hay que agradecer ese efecto.

Bad Bunny agotó tres estadios River
Te puede interesar:

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

Más allá de gustos personales, Bad Bunny logró su cometido en el espectáculo del Super Bowl. Cometió la osadía de cantar por primera vez en castellano en semejante escenario, se atrevió a criticar al sistema desde dentro del propio sistema. Utilizó el escenario más mainstream del planeta para instalar en la conversación pública un tema que existe desde 1898 y que, sin embargo, rara vez ocupa el centro del debate.

Su presentación no solo visibilizó al artista ante públicos que quizás ni lo conocían; puso en circulación preguntas históricas incómodas: ¿qué pasó con Puerto Rico? ¿Qué le hicieron a Puerto Rico?

Bad Bunny river 13 febrero 2026

En 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense, España perdió sus últimas posesiones coloniales en América, entre ellas Puerto Rico, que pasaron a manos de Estados Unidos mediante el Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de ese año.

A Puerto Rico le cambiaron el dueño, pero no le permitieron dejar de usar collar. Los españoles se fueron, pero llegaron los yankis, que progresivamente se fueron apoderando de la vida social, cultural, económica y política de los habitantes.

Tras la ocupación, sectores de la dirigencia estadounidense —y parte de la élite local— sostenían que los puertorriqueños eran un pueblo “inferior”, incapaz de autogobernarse, que necesitaba ser civilizado e ilustrado. La prensa norteamericana reforzó esa narrativa.

En 1900, la Ley Foraker organizó el primer gobierno civil bajo autoridad estadounidense. En 1917, la Ley Jones concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, aunque mantuvo limitaciones políticas sustanciales. En 1952 se estableció el Estado Libre Asociado (ELA), con constitución propia y autonomía interna, pero siempre bajo la soberanía del Congreso de Estados Unidos.

Esta figura, sostenida bajo la cláusula territorial del Artículo IV de la Constitución estadounidense, otorga al Congreso amplios poderes sobre la isla sin la obligación de extender todos los derechos constitucionales a sus habitantes.

La ciudadanía otorgada en 1917 convive, así, con un doble estándar político. Los residentes en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, pero no votan por el presidente en las elecciones generales ni tienen representación con voto en el Congreso. En la Cámara de Representantes cuentan con un Comisionado Residente con voz, pero sin voto en el pleno. Participan en las primarias presidenciales, pero no en el colegio electoral. Solo pueden votar por el presidente si residen en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.

El sufragio universal en la isla llegó en 1935, pero la plena representación federal sigue siendo una deuda estructural.

En cuanto a la administración interna desde 1898, el sistema evolucionó de una administración militar directa (1898-1900) a un gobierno civil designado por Washington (1900-1947) y luego a la elección democrática del gobernador. Actualmente, Puerto Rico cuenta con tres poderes locales: un Ejecutivo encabezado por un gobernador electo, una Asamblea Legislativa bicameral y un sistema judicial propio cuyo Tribunal Supremo puede ser revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Ese trabajo progresivo se llevó a cabo en todas las áreas de la vida social. La consideración xenófoba de los puertorriqueños permitió —avalada desde el centro del poder y por las élites intelectuales norteamericanas, e incluso por la prensa, como ya hemos mencionado— la implementación de políticas tendientes a la aculturación y la gentrificación de la población de la isla.

La americanización se implementó progresivamente a través del sistema educativo. Según la historiadora Aida Negrón de Montilla, se promovieron tradiciones anglosajonas, celebraciones estadounidenses y la enseñanza en inglés como herramienta de integración cultural, desplazando del calendario y del aula el mundo originario de los boricuas.

En el plano religioso, la hegemonía católica heredada de España fue desafiada por la llegada de múltiples confesiones protestantes que acompañaron el nuevo orden político, sin considerar religiosidades nativas. Pero el control político no fue el único mecanismo de dominación. También hubo políticas sociales de enorme controversia ética. En 1937, la Ley 116 legalizó la esterilización gratuita en Puerto Rico.

Bajo el impulso del Dr. Clarence Gamble, se establecieron clínicas que promovían la esterilización como política de salud pública y reforma económica, sosteniendo que Puerto Rico estaba “sobrepoblado”. Para la década de 1950, casi un tercio de las mujeres en edad fértil había sido esterilizada: la tasa más alta del mundo. Muchas denunciaron coacción, engaño o ausencia de consentimiento informado.

Tras ello no solo se escondían prejuicios raciales, sino también el temor a que más puertorriqueños migraran buscando su futuro en el territorio norteamericano.

La resistencia al proceso denominado “la operación” surgió de figuras como la Dra. Helen Rodríguez-Trías y organizaciones como el Comité para Acabar con el Abuso de la Esterilización, que documentaron violaciones sistemáticas de derechos reproductivos.

En 1956 también se realizaron en Puerto Rico ensayos clínicos para una píldora anticonceptiva experimental. Más de 200 mujeres pobres de Río Piedras participaron sin información adecuada sobre los riesgos.

La historia de Puerto Rico, en profundidad, está labrada por todo tipo de inequidades que aún se hacen visibles, manteniendo un vínculo asimétrico con Estados Unidos que sigue siendo objeto de debate, puesto que las decisiones del Tío Sam tienen supremacía.

Embed - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show

Mientras Puerto Rico le aporta a Estados Unidos una posición geopolítica estratégica en el Caribe, esas bondades no se han volcado sobre los puertorriqueños, quienes en 2025 tuvieron un crecimiento económico del 1% mientras que en 2017 la furia del Huracán Maria desnudó la indiferencia del gobierno de Washington frente a la tragedia humanitaria que asoló a la isla. Donald Trump por entonces, prefirió emitir un tweet señalando que el territorio enfrentaba grandes problemas pero que había que recordar que “debe miles de millones de dólares a Wall Street y los bancos”. Un puro Donald Trump en su mejor estilo.

Puerto Rico no es un estado, pero tampoco una nación independiente. Es un territorio no incorporado cuya relación con Estados Unidos continúa siendo objeto de debate político interno. Un ámbito que esta representado por el Partido Nuevo Progresista, que promueve la estadilidad —es decir, que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos— (41%); el Partido Independentista Puertorriqueño (31%), que aboga por la independencia; y el Partido Popular Democrático (21%), que defiende el mantenimiento del Estado Libre Asociado, pero con mayor autonomía.

Que ese debate se plasme en el escenario más comercial del planeta no es un dato menor. La cultura popular, saltó la valla y volvió a poner sobre la mesa una historia colonial que suele diluirse en la narrativa del progreso democrático estadounidense. Las redes hicieron lo suyo: discutieron, amplificaron un hecho deportivo y televisivo para que millones volvieran a hablar de 1898.

Tal vez esa sea la verdadera paradoja contemporánea. En el espectáculo más globalizado del mundo, la historia de un territorio sin voto pleno volvió a irrumpir en la conversación.

Y eso —más allá de simpatías artísticas— no es entretenimiento. Es un enorme hecho político. Sencillamente, es política.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio politico

Trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio político

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

Tini llegó a Buenos Aires y especulan con que podría estar en el show de Bad Bunny.

Tini llegó a Buenos Aires y crecen los rumores por una posible colaboración en el show de Bad Bunny

Las cuatro carpas por BTS y la primera carpa por Bad Bunny en River.

Registro de horas, rumores de cobro y hermetismo: cómo es el doble acampe por BTS y Bad Bunny en River

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 8 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 11 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 13 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 18 minutos
play
Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

Hace 30 minutos