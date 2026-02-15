Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme El delantero paraguayo celebró un gol en Fortaleza Esporte Clube con el Topo Gigio, el clásico festejo de Juan Román Riquelme. Mientras tanto, el Xeneize ya presentó una oferta formal por su pase. Por + Seguir en







El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club X @FortalezaEC

En medio de las negociaciones para sumarlo como refuerzo, Adam Bareiro dejó una imagen que encendió las expectativas de los hinchas de Boca. El paraguayo marcó en el 2-0 de Fortaleza ante Ferroviario, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, y eligió un festejo con destinatario claro: manos detrás de las orejas, el histórico Topo Gigio popularizado por Juan Román Riquelme.

El tanto llegó antes de los 15 minutos. Bareiro anticipó en el área tras un centro desde la izquierda y, con un cabezazo preciso, abrió el marcador. Luego Vitinho amplió la ventaja. Pero la escena que cruzó fronteras no fue el gol, sino la celebración frente a las cámaras, un guiño que no pasó inadvertido mientras Boca avanza en las conversaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2022777076072202477&partner=&hide_thread=false ADAM BAREIRO, pretendido por BOCA JUNIORS, convierte el primer gol de FORTALEZA ante Ferroviário en el Campeonato Cearense. pic.twitter.com/fCqc5JJHTW — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) February 14, 2026 El club de la Ribera elevó una propuesta de tres millones de dólares por el 100% del pase. La operación no es sencilla: los derechos económicos pertenecen en partes iguales a Fortaleza y a River Plate, por lo que cualquier acuerdo requiere el aval de ambas instituciones.

En lo deportivo, Bareiro atraviesa un buen presente. Lleva cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026 y suma once desde su arribo a Brasil a mediados del año pasado. Bajo la conducción de Martín Palermo recuperó confianza y continuidad, tras un paso irregular por el fútbol argentino.