15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

El delantero paraguayo celebró un gol en Fortaleza Esporte Clube con el Topo Gigio, el clásico festejo de Juan Román Riquelme. Mientras tanto, el Xeneize ya presentó una oferta formal por su pase.

Por
El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

X @FortalezaEC

En medio de las negociaciones para sumarlo como refuerzo, Adam Bareiro dejó una imagen que encendió las expectativas de los hinchas de Boca. El paraguayo marcó en el 2-0 de Fortaleza ante Ferroviario, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, y eligió un festejo con destinatario claro: manos detrás de las orejas, el histórico Topo Gigio popularizado por Juan Román Riquelme.

Boca se posiciona 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, mientras que Platense está sexto, con 7 unidades
Te puede interesar:

Con Cavani en el banco, Boca va por la recuperación de local ante Platense

El tanto llegó antes de los 15 minutos. Bareiro anticipó en el área tras un centro desde la izquierda y, con un cabezazo preciso, abrió el marcador. Luego Vitinho amplió la ventaja. Pero la escena que cruzó fronteras no fue el gol, sino la celebración frente a las cámaras, un guiño que no pasó inadvertido mientras Boca avanza en las conversaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2022777076072202477&partner=&hide_thread=false

El club de la Ribera elevó una propuesta de tres millones de dólares por el 100% del pase. La operación no es sencilla: los derechos económicos pertenecen en partes iguales a Fortaleza y a River Plate, por lo que cualquier acuerdo requiere el aval de ambas instituciones.

En lo deportivo, Bareiro atraviesa un buen presente. Lleva cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026 y suma once desde su arribo a Brasil a mediados del año pasado. Bajo la conducción de Martín Palermo recuperó confianza y continuidad, tras un paso irregular por el fútbol argentino.

Consultado sobre su futuro, eligió la cautela. Agradeció la confianza de Fortaleza y aseguró tener “la cabeza aquí”, aunque reconoció que cuando el rendimiento es alto “es normal que otros clubes se interesen”. Las charlas, confirmó, se manejan entre dirigentes y su representante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca quiere a Adam Bareiro. 

Sorpresa: Boca quiere a Bareiro, el exdelantero de River que en su paso por el club no marcó goles

El uruguayo vuelve a estar disponible para el DT.

Respira Ubeda: Cavani vuelve a la lista de concentrados de Boca

Emmanuel Gigliotti puso fin a 20 años de carrera.

Fue un goleador temible, pasó por Boca, Independiente y San Lorenzo, y acaba de anunciar su retiro

Nuevo capítulo en la novela Boca-Cetré: ahora lo quiere a préstamo y asume el riesgo médico

Nuevo capítulo en la novela Boca-Cetré: ahora lo quiere a préstamo y asume el riesgo médico

La nueva tercera camiseta de Boca se puede conseguir en la página web de la marca que viste al club

Boca presentó la nueva camiseta para la temporada 2026: cuánto sale y cómo conseguirla

Determinante decisión de Riquelme.

La determinante decisión de Riquelme tras la derrota de Boca contra Vélez: "Solicitó..."

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 11 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 14 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 16 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 21 minutos
play
Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

Hace 33 minutos