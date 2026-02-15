Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

En medio de las negociaciones para sumarlo como refuerzo, Adam Bareiro dejó una imagen que encendió las expectativas de los hinchas de Boca. El paraguayo marcó en el 2-0 de Fortaleza ante Ferroviario, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, y eligió un festejo con destinatario claro: manos detrás de las orejas, el histórico Topo Gigio popularizado por Juan Román Riquelme.
El tanto llegó antes de los 15 minutos. Bareiro anticipó en el área tras un centro desde la izquierda y, con un cabezazo preciso, abrió el marcador. Luego Vitinho amplió la ventaja. Pero la escena que cruzó fronteras no fue el gol, sino la celebración frente a las cámaras, un guiño que no pasó inadvertido mientras Boca avanza en las conversaciones.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2022777076072202477&partner=&hide_thread=false
El club de la Ribera elevó una propuesta de tres millones de dólares por el 100% del pase. La operación no es sencilla: los derechos económicos pertenecen en partes iguales a Fortaleza y a River Plate, por lo que cualquier acuerdo requiere el aval de ambas instituciones.
En lo deportivo, Bareiro atraviesa un buen presente. Lleva cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026 y suma once desde su arribo a Brasil a mediados del año pasado. Bajo la conducción de Martín Palermo recuperó confianza y continuidad, tras un paso irregular por el fútbol argentino.
Consultado sobre su futuro, eligió la cautela. Agradeció la confianza de Fortaleza y aseguró tener “la cabeza aquí”, aunque reconoció que cuando el rendimiento es alto “es normal que otros clubes se interesen”. Las charlas, confirmó, se manejan entre dirigentes y su representante.