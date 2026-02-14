Sorpresa: Boca busca a un exdelantero de River que en su paso por el club no marcó goles La dirigencia Xeneize realizó un ofrecimiento formal de u$s3 millones por el 100% del futbolista que está en un club de Brasil y no dejó un buen recuerdo en los hinchas Millonarios. Por + Seguir en







Boca quiere a Adam Bareiro.

Boca jugará el domingo desde las 19:30 ante Platense en La Bombonera por el Torneo Apertura 2026, pero en la previa al partido clave los hinchas tomaron por sorpresa una negociación que decidió comenzar el presidente del club, Juan Román Riquelme: quiere reforzar el ataque con Adam Bareiro, el exdelantero paraguayo de River que, en su paso paso por el club, no marcó goles oficiales.

La noticia fue adelantada por el periodista César Luis Merlo, quien detalló en su cuenta de X que hay un ofrecimiento formal de Boca a Fortaleza (actual equipo donde juega el futbolista) de u$s3 millones por el 100% de pase.

Debut Bareiro River.webp Adam Bareiro jugó en River durante el segundo semestre de 2024, hasta inicios de 2025, sumando 16 partidos oficiales y un total de 567 minutos, sin marcar goles. Medios brasilero señalan que la oferta recien comenzará a ser evaluada luego del duelo que el conjunto de Ceará tendrá ante San Pablo por el Brasilerao 2026. Lo curioso es que de concretarse la operación, River recibirá una importante suma de dinero ya que en la actualidad posee el 30% de la ficha del futbolista.

Boca y la falta de gol El arranque de Boca en la temporada 2026 no es el mejor en lo que refiere al ataque. El entrenador Claudio Úbeda debió recurrir a las inferiores del club en busca de delanteros para suplantar a los lesionados Edinson Cavani (que recién este viernes volvió a concentrarse), Miguel Merentiel (regresó ante Vélez luego de varias semanas de ausencia) y Matías Jiménez, todavía en la etapa de recuperación.