Fue un goleador temible, pasó por Boca, Independiente y San Lorenzo, y acaba de anunciar su retiro

Tras casi dos décadas de competencia, el delantero puso fin a su etapa profesional luego de un proceso personal que venía madurando desde hace meses.

Emmanuel Gigliotti decidió ponerle punto final a su carrera profesional a los 38 años. El delantero, que tuvo como último paso Colón de Santa Fe, cerró una trayectoria marcada por el gol y por etapas en clubes grandes del fútbol argentino como Boca , Independiente y San Lorenzo .

La determinación no fue repentina. “ Tomé la decisión de dejar el fútbol . Lo venía trabajando todo este último año con una psicóloga (...) No sé si estoy contento con la decisión, lo que me pasa es que no estoy triste”, expresó al referirse a una etapa que considera cumplida después de casi veinte temporadas en actividad. Según explicó, se trató de un proceso personal profundo , madurado con el paso de los meses y acompañado desde lo profesional.

El anuncio se produjo durante una entrevista en el programa “Todo Pasa” de Urbana Play, donde dio la primicia y confirmó públicamente que dejaba la actividad . Allí dejó en claro que la resolución no respondió a un impulso del momento, sino a una reflexión sostenida en el tiempo que hoy transita con serenidad.

Emmanuel Gigliotti convirtió su retiro en una oportunidad para repasar una carrera prolífica en números. A lo largo de casi dos décadas como futbolista profesional, el delantero disputó más de 543 partidos oficiales y convirtió 173 goles , registros que lo ubican entre los atacantes argentinos más productivos de su generación.

En el fútbol argentino dejó huella en tres de los clubes más importantes. En Boca marcó 23 goles en 62 partidos; en Independiente registró 27 tantos en 71 encuentros y fue una pieza ofensiva determinante en la conquista internacional de 2017; mientras que en San Lorenzo aportó 10 goles en 36 presentaciones oficiales.

Su etapa en Colón de Santa Fe también resultó significativa. Allí sostuvo un promedio cercano a medio gol por partido en una de sus fases más estables, consolidándose como referencia ofensiva y capitán del equipo en distintos tramos de su ciclo.

La trayectoria internacional amplió su recorrido competitivo. En México defendió las camisetas de Toluca y León, en China jugó para Chongqing Lifan y en Uruguay vistió la de Nacional, acumulando participación en torneos continentales y ligas de alta exigencia. Esa experiencia le permitió mantener regularidad goleadora fuera del país y adaptarse a distintos estilos de juego.

Además de sus estadísticas individuales, su historial incluye títulos de peso como la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018 con Independiente. A lo largo de su carrera también fue máximo goleador en distintos ciclos y superó la barrera de los diez goles en varias temporadas consecutivas, un indicador de continuidad en el rendimiento.

Más allá de los números finales, el recorrido estadístico refleja una constante: presencia sostenida, eficacia en el área y capacidad para responder en contextos de presión, tanto en el ámbito local como internacional.