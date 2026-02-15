La CGT planea un paro nacional cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La Confederación General del Trabajo (CGT) analiza convocar un paro nacional para el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La posibilidad cobró fuerza luego de las declaraciones públicas de su cosecretario, Cristian Jerónimo, quien aseguró que la medida de fuerza tiene una gran adhesión entre los trabajadores.
En diálogo con Radio 10, Jerónimo sostuvo que “los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, una reforma negativa para los trabajadores y el pueblo en general”. Y fue más allá: “Va a haber una gran huelga general y va a demostrar el descontento no solo con este proyecto de ley sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno, que no incluye a las mayorías”.
Según confirmaron fuentes de Azopardo 802, este lunes el secretariado general de la central obrera se reunirá por Zoom para avanzar en la organización de una medida de fuerza que coincida con el tratamiento parlamentario. El oficialismo empuja fuerte para convocar a una reunión de comisión el jueves 18, con la intención de que la Cámara baja trate el proyecto el jueves 19.
La presión interna también se hace sentir. El titular de la UOM, Abel Furlán, anticipó que su gremio ya definió postura: “Alertados de esta situación nosotros hemos hecho una reunión de nuestro secretariado nacional y hemos decidido ir con un mandato a la CGT a exigir un paro con movilización”.
Y agregó: “Nosotros como organización hemos decidido un paro a partir de las 10 de la mañana, como hicimos el otro día, porque creemos que esto se puede resolver favorablemente para los trabajadores”.
De concretarse, la convocatoria significaría un giro relevante en la estrategia cegetista, que en los últimos meses había privilegiado el diálogo institucional antes que la acción directa. La posibilidad de una huelga general, en coincidencia con el debate en Diputados, marcaría un endurecimiento del vínculo con el Gobierno y colocaría a la reforma laboral en el centro de un conflicto político y social de mayor escala.
