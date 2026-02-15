Sin Magis TV ni Xsuper TV, cómo ver Boca vs. Platense online por streaming

Boca volverá a jugar en La Bombonera, esta vez para enfrentarse a Platense con el fin de mantener la racha en su casa y cambiar la cara de lo que fue la derrota contra Vélez en condición de visitante, donde dejó muchas dudas. Aquellos que no puedan asistir a la cancha deberán seguir el encuentro por televisión, aunque también tienen la opción de verlo por streaming.
En los últimos días, las aplicaciones no oficiales de televisión Magis TV, Xuper TV y TV Latino fueron apuntadas por miles de usuarios, quienes se dieron cuenta de que empezaron a desaparecer los canales argentinos. Ahora, ¿cómo se podrán ver los partidos si estas apps no funcionan?
Según detallaron, inició una “limpieza masiva de grillas” donde se borraron de golpe o quedaron reemplazadas por opciones de otros países. Todo se dio debido a que la Justicia argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.
De esta manera, sin estos medios para poder elegir, y que además eran ilegales, ahora hay solo dos medios oficiales para seguir en vivo el choque del Xeneize frente al Calamar correspondiente a la 5° fecha del Torneo Apertura, de la Zona A.