Sin Magis TV ni Xsuper TV, cómo ver Boca vs. Platense online por streaming El conjunto de Claudio Úbeda jugará por la quinta fecha del Torneo Apertura frente al Calamar en La Bombonera desde las 19:30. El Xeneize buscará sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes de la Zona A.







El partido de Boca y Platense se podrá ver por ESPN y Disney + Getty Images

Boca volverá a jugar en La Bombonera, esta vez para enfrentarse a Platense con el fin de mantener la racha en su casa y cambiar la cara de lo que fue la derrota contra Vélez en condición de visitante, donde dejó muchas dudas. Aquellos que no puedan asistir a la cancha deberán seguir el encuentro por televisión, aunque también tienen la opción de verlo por streaming.

En los últimos días, las aplicaciones no oficiales de televisión Magis TV, Xuper TV y TV Latino fueron apuntadas por miles de usuarios, quienes se dieron cuenta de que empezaron a desaparecer los canales argentinos. Ahora, ¿cómo se podrán ver los partidos si estas apps no funcionan?

Según detallaron, inició una “limpieza masiva de grillas” donde se borraron de golpe o quedaron reemplazadas por opciones de otros países. Todo se dio debido a que la Justicia argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.

De esta manera, sin estos medios para poder elegir, y que además eran ilegales, ahora hay solo dos medios oficiales para seguir en vivo el choque del Xeneize frente al Calamar correspondiente a la 5° fecha del Torneo Apertura, de la Zona A.