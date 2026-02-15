IR A
Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

Este film de los hermanos Safdie mantiene la tensión durante las dos horas que se extiende la película.

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 

Netflix tiene en su catálogo joyas que, a pesar del paso del tiempo, siguen generando conversación entre los usuarios. Entre ellas, Diamantes en bruto se destaca como una experiencia cinematográfica diferente.

Lejos de sus habituales personajes cómicos y familiares, Adam Sandler se sumerge en una espiral de caos y ambición que dejó a la crítica y al público con la boca abierta desde su estreno. Bajo la dirección de los hermanos Josh y Benny Safdie, este film estrenado en cines en 2019 es un viaje lleno de tensión por las calles de Nueva York.

Este thriller se extiende durante dos horas y 15 minutos y combina apuestas, deudas, persecución y decisiones impulsivas.

Netflix: sinopsis de Diamantes en bruto

La historia nos presenta a Howard Ratner (Adam Sandler), un joyero carismático y charlatán del Distrito Diamante de Nueva York. Howard es un adicto a las apuestas de alto riesgo que siempre está al borde del abismo, debiendo dinero a personas peligrosas y tratando de equilibrar su negocio con una vida familiar que se desmorona.

Su gran oportunidad aparece cuando adquiere un ópalo negro sin pulir, contrabandeado directamente desde Etiopía, con el que espera ganar una fortuna en una subasta. Sin embargo, su ambición lo lleva a prestarle la piedra a la estrella de la NBA Kevin Garnett , desencadenando una serie de decisiones arriesgadas y persecuciones frenéticas.

La trama es una montaña rusa donde Howard intenta cerrar "el gran golpe" mientras escapa de cobradores de deudas y lidia con las consecuencias de sus propias mentiras. Es un estudio de personaje fascinante sobre la autodestrucción y la búsqueda implacable del éxito a cualquier precio.

Tráiler de Diamantes en bruto

Reparto de Diamantes en bruto

  • Adam Sandler como Howard Ratner
  • Julia Fox como Julia De Fiore
  • LaKeith Stanfield como Demany
  • Idina Menzel como Dinah Ratner
  • Kevin Garnett
