Cuándo juega Boca contra Cruzeiro, por la Copa Libertadores 2026: día, horario y cómo ver en vivo

La Bombonera será escenario de una noche decisiva que puede cambiar el destino internacional del Xeneize.

Boca afrontará este martes un partido decisivo frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 . El encuentro se disputará en La Bombonera desde las 21.30 horas , en un contexto de máxima tensión para el Xeneize, que necesita sumar para no comprometer seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Tras la eliminación en el Torneo Apertura 2026 frente a Huracán , el conjunto azul y oro quedó obligado a reaccionar rápidamente en la competencia internacional y buscará hacerse fuerte como local ante uno de los líderes del grupo. Así es como el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tercero en la tabla con seis puntos , producto de dos triunfos y dos derrotas consecutivas que modificaron el panorama del grupo.

Milton Delgado, una de las piezas importantes del mediocampo xeneize.

Cruzeiro, que ya derrotó a Boca 1-0 en Belo Horizonte en la tercera fecha, intentará dar otro golpe para asegurar su clasificación. Además, el nuevo reglamento implementado por la Conmebol para esta edición de la Copa Libertadores establece el desempate “olímpico” , lo que prioriza los enfrentamientos directos entre equipos igualados en puntos , un detalle que puede resultar determinante en la definición de la zona.

El partido entre Boca y Cruzeiro se jugará este:

Día: martes 19 de mayo de 2026

martes 19 de mayo de 2026 Hora: 21.30 (hora argentina)

21.30 (hora argentina) Estadio: La Bombonera, Ciudad de Buenos Aires

La Bombonera, Ciudad de Buenos Aires Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela)

Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela) Competencia: Copa Libertadores 2026 – Grupo D – Fecha 5

El encuentro aparece como una verdadera final para el equipo de Boca. Si el conjunto argentino pierde y Universidad Católica derrota a Barcelona SC en Chile, podría quedar eliminado antes de la última jornada. En cambio, si logra ganar sus dos compromisos restantes —Cruzeiro y Universidad Católica— avanzará a octavos de final como líder del grupo.

bareiro ascacibar boca cruzeiro copa libertadores A Boca no le fue bien en el Mineirao.

En la previa, uno de los nombres destacados del equipo es Leandro Paredes, capitán y pieza clave en el mediocampo. También se perfila como titular Malcom Braida, quien ocuparía el lateral derecho. Según las principales casas de apuestas, Boca parte como favorito para quedarse con el triunfo en condición de local.

Cómo ver en vivo a Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

El partido entre Boca y Cruzeiro será transmitido en vivo por:

Fox Sports

Telefé

boca cruzeiro mineirao paredews Paredes, uno de los jugadores decisivos de Boca, buscará sacar ventaja en el duelo en La Bombonera.

Además, podrá verse online mediante las siguientes plataformas: