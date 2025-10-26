27 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones legislativas: los resultados provincia por provincia

La Libertad Avanza ganó a nivel nacional tras tener victorias contundentes en Córdoba, Santa Fe, Jujuy y revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires.

Provincia por provincia

Provincia por provincia, así fue el resultado. 

Los resultados de las elecciones legislativas arrojaron una contundente victoria de La Libertad Avanza tras obtener más del 40% de los votos. El oficialismo ganó con contundencia en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Jujuy y logró revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires.

El Congreso renovó bancas.
Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Cámara de Diputados: resultados provincia por provincia

  • Ultima actualización: 23.30 horas con el 98,85% de las mesas escrutadas.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza se impuso con el 41,46% de los votos frente a Fuerza Patria, que alcanzó el 40,91%. En tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores con el 5,04%.

Córdoba

En Córdoba, el espacio libertario triunfó con el 42,35%. La Alianza Provincias Unidas quedó segunda con el 28,32% y Defendamos Córdoba tercera con el 8,75%.

Santa Fe

En Santa Fe, La Libertad Avanza encabezó el conteo con el 40,67%, seguida por Fuerza Patria con el 28,70% y Provincias Unidas con el 18,32%.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza obtuvo el 47,34%, Fuerza Patria el 26,97% y el Frente de Izquierda el 9,11%.

Mendoza

En Mendoza, La Libertad Avanza logró el 53,68%, mientras que Fuerza Justicialista Mendoza alcanzó el 25,11% y el Frente Verde el 8,00%.

Tucumán

En Tucumán se impuso el Frente Tucumán Primero con el 50,58%, seguido por La Libertad Avanza con el 35,12% y Unidos por Tucumán con el 8,09%.

Salta

En Salta, La Libertad Avanza ganó con el 38,42%, Primero los Salteños quedó segundo con el 33,28% y Fuerza Patria tercero con el 12,22%.

Entre Ríos

En Entre Ríos, La Libertad Avanza sumó el 52,93%, Fuerza Entre Ríos el 34,38% y el Partido Socialista el 3,65%.

Chaco

En Chaco, La Libertad Avanza obtuvo el 45,66%, Fuerza Patria el 43,51% y Vamos Chaco el 3,06%.

Misiones

En Misiones, La Libertad Avanza reunió el 37,08%, el Renovador de la Concordia NEO alcanzó el 30,07% y Fuerza Patria el 9,42%.

Corrientes

En Corrientes triunfó Vamos Corrientes con el 33,91%, seguida por La Libertad Avanza con el 32,67% y Fuerza Patria con el 28,32%.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago lideró con el 50,79%, Fuerza Patria Peronista fue segunda con el 20,56% y La Libertad Avanza tercera con el 14,94%.

Río Negro

En Río Negro, La Libertad Avanza alcanzó el 34,25%, Fuerza Patria el 29,48% y Juntos Defendemos Río Negro el 26,11%.

Neuquén

En Neuquén, La Libertad Avanza se impuso con el 33,36%, seguida por La Neuquinidad con el 31,55% y Fuerza Patria con el 13,13%.

Jujuy

En Jujuy, La Libertad Avanza lideró con el 37,33%, el Frente Jujuy Crece obtuvo el 19,90% y Fuerza Patria el 15,51%.

San Juan

En San Juan, el triunfo fue para Fuerza San Juan con el 34,44%, seguida por Por San Juan con el 31,02% y La Libertad Avanza con el 26%.

Formosa

En Formosa, el Frente de la Victoria se impuso con el 57,79%, La Libertad Avanza quedó segunda con el 36,36% y Juntos por la Libertad y la República tercera con el 3,72%.

Chubut

En Chubut, La Libertad Avanza obtuvo el 28,38%, el Frente Unidos Podemos el 27,81% y Despierta Chubut el 19,98%.

San Luis

En San Luis, La Libertad Avanza logró el 51,45%, el Frente Justicialista alcanzó el 33,42% y Frente Pueblo el 6,79%.

Catamarca

En Catamarca, Fuerza Patria encabezó con el 45,73%, seguida por La Libertad Avanza con el 34,83% y Somos Provincias Unidas con el 6,35%.

La Rioja

En La Rioja, Federales Defendamos La Rioja ganó con el 43,47%, La Libertad Avanza quedó segunda con el 43,35 %, y la Unión Cívica Radical el 5,61%.

La Pampa

En La Pampa, el Frente Defendamos La Pampa se impuso con el 44,53%, La Libertad Avanza obtuvo el 43,63% y Cambia La Pampa el 8,58%.

Santa Cruz

En Santa Cruz, Fuerza Santacruceña encabezó con el 32,10%, La Libertad Avanza sumó el 31,66% y Por Santa Cruz el 15,47%.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, La Libertad Avanza alcanzó el 38,57%, Fuerza Patria el 30,99% y Defendamos Tierra del Fuego el 20,70%.

Cámara de Senadores: resultados provincia por provincia

  • Ultima actualización: 23.35 horas con el 97% de las mesas escrutadas.

CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza se impuso con el 50,29%, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 30,64%.

Entre Ríos

En Entre Ríos, La Libertad Avanza logró el 52,47%, seguida por Fuerza Entre Ríos, que obtuvo el 35,66%.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago resultó vencedor con el 55,64% de los votos, y el Frente Fuerza Patria Peronista quedó segundo con el 18,91%.

Chaco

En Chaco, La Libertad Avanza alcanzó el 45,95%, mientras que Fuerza Patria obtuvo el 45,21%.

Salta

En Salta, La Libertad Avanza se quedó con el 41,47%, y Primero los Salteños reunió el 27,93%.

Neuquén

En Neuquén, La Libertad Avanza encabezó los resultados con el 35,81%, seguida por La Neuquinidad, que sumó el 29,37%.

Río Negro

En Río Negro, Fuerza Patria obtuvo el 30,64%, y La Libertad Avanza quedó apenas detrás con el 30,37%.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, La Libertad Avanza consiguió el 39,63%, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 30,60%.

