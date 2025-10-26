Elecciones legislativas: los resultados provincia por provincia

La Libertad Avanza ganó a nivel nacional tras tener victorias contundentes en Córdoba, Santa Fe, Jujuy y revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires.

Los resultados de las elecciones legislativas arrojaron una contundente victoria de La Libertad Avanza tras obtener más del 40% de los votos. El oficialismo ganó con contundencia en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Jujuy y logró revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza se impuso con el 41,46% de los votos frente a Fuerza Patria , que alcanzó el 40,91%. En tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores con el 5,04%.

En Córdoba, el espacio libertario triunfó con el 42,35%. La Alianza Provincias Unidas quedó segunda con el 28,32% y Defendamos Córdoba tercera con el 8,75%.

Santa Fe

En Santa Fe, La Libertad Avanza encabezó el conteo con el 40,67%, seguida por Fuerza Patria con el 28,70% y Provincias Unidas con el 18,32%.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza obtuvo el 47,34%, Fuerza Patria el 26,97% y el Frente de Izquierda el 9,11%.

Mendoza

En Mendoza, La Libertad Avanza logró el 53,68%, mientras que Fuerza Justicialista Mendoza alcanzó el 25,11% y el Frente Verde el 8,00%.

Tucumán

En Tucumán se impuso el Frente Tucumán Primero con el 50,58%, seguido por La Libertad Avanza con el 35,12% y Unidos por Tucumán con el 8,09%.

Salta

En Salta, La Libertad Avanza ganó con el 38,42%, Primero los Salteños quedó segundo con el 33,28% y Fuerza Patria tercero con el 12,22%.

Entre Ríos

En Entre Ríos, La Libertad Avanza sumó el 52,93%, Fuerza Entre Ríos el 34,38% y el Partido Socialista el 3,65%.

Chaco

En Chaco, La Libertad Avanza obtuvo el 45,66%, Fuerza Patria el 43,51% y Vamos Chaco el 3,06%.

Misiones

En Misiones, La Libertad Avanza reunió el 37,08%, el Renovador de la Concordia NEO alcanzó el 30,07% y Fuerza Patria el 9,42%.

Corrientes

En Corrientes triunfó Vamos Corrientes con el 33,91%, seguida por La Libertad Avanza con el 32,67% y Fuerza Patria con el 28,32%.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago lideró con el 50,79%, Fuerza Patria Peronista fue segunda con el 20,56% y La Libertad Avanza tercera con el 14,94%.

Río Negro

En Río Negro, La Libertad Avanza alcanzó el 34,25%, Fuerza Patria el 29,48% y Juntos Defendemos Río Negro el 26,11%.

Neuquén

En Neuquén, La Libertad Avanza se impuso con el 33,36%, seguida por La Neuquinidad con el 31,55% y Fuerza Patria con el 13,13%.

Jujuy

En Jujuy, La Libertad Avanza lideró con el 37,33%, el Frente Jujuy Crece obtuvo el 19,90% y Fuerza Patria el 15,51%.

San Juan

En San Juan, el triunfo fue para Fuerza San Juan con el 34,44%, seguida por Por San Juan con el 31,02% y La Libertad Avanza con el 26%.

Formosa

En Formosa, el Frente de la Victoria se impuso con el 57,79%, La Libertad Avanza quedó segunda con el 36,36% y Juntos por la Libertad y la República tercera con el 3,72%.

Chubut

En Chubut, La Libertad Avanza obtuvo el 28,38%, el Frente Unidos Podemos el 27,81% y Despierta Chubut el 19,98%.

San Luis

En San Luis, La Libertad Avanza logró el 51,45%, el Frente Justicialista alcanzó el 33,42% y Frente Pueblo el 6,79%.

Catamarca

En Catamarca, Fuerza Patria encabezó con el 45,73%, seguida por La Libertad Avanza con el 34,83% y Somos Provincias Unidas con el 6,35%.

La Rioja

En La Rioja, Federales Defendamos La Rioja ganó con el 43,47%, La Libertad Avanza quedó segunda con el 43,35 %, y la Unión Cívica Radical el 5,61%.

La Pampa

En La Pampa, el Frente Defendamos La Pampa se impuso con el 44,53%, La Libertad Avanza obtuvo el 43,63% y Cambia La Pampa el 8,58%.

Santa Cruz

En Santa Cruz, Fuerza Santacruceña encabezó con el 32,10%, La Libertad Avanza sumó el 31,66% y Por Santa Cruz el 15,47%.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, La Libertad Avanza alcanzó el 38,57%, Fuerza Patria el 30,99% y Defendamos Tierra del Fuego el 20,70%.

Cámara de Senadores: resultados provincia por provincia

Ultima actualización: 23.35 horas con el 97% de las mesas escrutadas.

CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza se impuso con el 50,29%, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 30,64%.

Entre Ríos

En Entre Ríos, La Libertad Avanza logró el 52,47%, seguida por Fuerza Entre Ríos, que obtuvo el 35,66%.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago resultó vencedor con el 55,64% de los votos, y el Frente Fuerza Patria Peronista quedó segundo con el 18,91%.

Chaco

En Chaco, La Libertad Avanza alcanzó el 45,95%, mientras que Fuerza Patria obtuvo el 45,21%.

Salta

En Salta, La Libertad Avanza se quedó con el 41,47%, y Primero los Salteños reunió el 27,93%.

Neuquén

En Neuquén, La Libertad Avanza encabezó los resultados con el 35,81%, seguida por La Neuquinidad, que sumó el 29,37%.

Río Negro

En Río Negro, Fuerza Patria obtuvo el 30,64%, y La Libertad Avanza quedó apenas detrás con el 30,37%.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, La Libertad Avanza consiguió el 39,63%, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 30,60%.