Video: impresionante choque entre dos motos en el Moto GP de Malasia El incidente tuvo lugar en la vuelta previa de la carrera principal entre los pilotos José Antonio Rueda y Noah Dettwiler. Debido al impactoueron trasladados a hospitales de Kuala Lumpur. Por







Los dos pilotos quedaron tirados en la pista.

Durante la vuelta de formación en el Moto GP de Malasia, un violento accidente involucró al español José Antonio Rueda y al suizo Noah Dettwiler, lo que obligó a suspender de inmediato la actividad en pista.

Rueda, reciente campeón de la categoría, se encontraba entre las curvas 3 y 4 cuando impactó violentamente contra Dettwiler, que circulaba a baja velocidad sobre el piano. Ambos pilotos cayeron al suelo y quedaron tendidos en el asfalto, lo que derivó en la inmediata atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encontraban conscientes pero con visibles signos de dolor. Poco después, fueron evacuados en helicóptero a distintos hospitales de Kuala Lumpur para recibir atención especializada.

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un extraño e impactante choque durante la vuelta previa del #Moto3 en Malasia.#MalasyanGPpic.twitter.com/TrFBd0ktY8 — Carburando (@CarburandoTV) October 26, 2025