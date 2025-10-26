La imagen que ilusionó al Ascenso: Messi posó con la camiseta de un equipo de Primera Nacional

Mientras se discutían los detalles de la renovación con el Inter Miami , una foto de Lionel Messi llamó la atención en las redes sociales. El capitán argentino posó con la camiseta de Atlanta, el club de Villa Crespo que compite en la Primera Nacional. Este gesto despertó emoción entre los hinchas del Bohemio.

La imagen, publicada por la cuenta oficial de la institución, muestra a Messi sosteniendo la casaca azul y amarilla con el número diez en la espalda. El mensaje que acompañó el posteo fue tan simple como contundente: “Ahora sí, la más linda del mundo para el mejor del mundo” , celebró el club.

Según trascendió, un grupo de fanáticos que se encontraba en el predio del Inter Miami logró acercarse al rosarino en el estacionamiento y entregarle la camiseta. El momento fue capturado en una foto que rápidamente se volvió viral y que, para muchos hinchas, simboliza un guiño de suerte justo cuando Atlanta busca avanzar en el Reducido por el ascenso.

El equipo dirigido por Luis García definirá la vuelta de los cuartos de final frente a Deportivo Morón en el estadio Don León Kolbowsky, con la ilusión intacta de llegar a la máxima categoría. En medio de esa expectativa, la imagen de Messi con la del Bohemio se transformó en un inesperado amuleto para los fanáticos del club de Villa Crespo.

rn9lGNxDu_720x0__1

Messi renovó su contrato con Inter Miami

En paralelo a esta foto que recorrió las redes, Lionel Messi confirmó la extensión de su contrato con Inter Miami hasta 2028. El club estadounidense compartió un video en el que se ve al astro firmando su nuevo vínculo en medio de las obras del Miami Freedom Park, el estadio que se inaugurará en 2026 y que será la nueva casa de las Garzas.

En el clip, titulado “Está en casa”, se observa a Messi con traje marrón rubricando su continuidad en la franquicia estadounidense. “Me hace muy feliz seguir aquí y continuar con este proyecto que se convirtió en una hermosa realidad. Jugar en el Miami Freedom Park será algo muy especial para todos”, expresó el capitán argentino.

Lionel Messi contrato Instagram

Jorge Mas, presidente de la institución, destacó la importancia del nuevo acuerdo: “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra ciudad y una muestra de su compromiso con el club”. En la misma línea, David Beckham, copropietario del Inter Miami, subrayó: “Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Su pasión y su dedicación inspiran a toda una generación”.

De esta manera, Messi continuará su carrera en la MLS, donde no solo se convirtió en el gran atractivo de la liga, sino también en el futbolista que más camisetas vende, consolidando su legado dentro y fuera del campo.