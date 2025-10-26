Newman y el SIC, a la final de la URBA en una fiesta incompleta

Por estas horas se viralizaron videos que muestran a hinchas de CASI y SIC en violentas peleas. Un telón nada acorde con lo que ocurrió en los 160 y pico de minutos de las dos semifinales.

Por estas horas circulan por todos los rincones las fuleras imágenes de un puñado de hinchas del CASI y del SIC fajándose en un par de bataholas que tuvieron corto desarrollo gracias a que siempre hubo más personas dedicadas a separar y calmar. Un telón violento y nada acorde con lo que ocurrió en los 160 y pico de minutos de las dos semifinales de la URBA, de las cuales emergieron ganadores Newman y el San Isidro Club , que el sábado próximo, también en el CASI, sostendrá el encuentro cumbre.

Las semifinales de la URBA y las emociones que no faltarán en San Isidro

En la lluviosa noche del viernes, Newman y Belgrano ofrecieron uno de los mejores partidos del año y, por fin, el bordó pudo romper el maleficio de superar las semis de un torneo. El 41 a 24 refleja la superioridad de Newman, que no dejó dudas, pero que tuvo distintas alternativas. Porque Belgrano arrancó mejor pisado, mejor acomodado a las condiciones climáticas y muy certero en el juego con el pie (sólidos Mihura y Landó). No en vano anotó el primer try con una de las figuras del certamen: Ignacio Diaz.

Sin embargo, ahí apareció una de las virtudes del triunfador: las rápidas respuestas de Newman ante cada acierto de Belgrano. Y ya la central de inteligencia del bordó, Gutiérrez Taboada-Marguery, dejaba constancia de su poder de conducción y desequilibrio...

Y esa tendencia explotaría en el segundo tiempo, con un Newman inspirado, vigoroso en el contacto y muy afilado para adueñarse del line. Fue un aluvión de eficacia y hasta pudo ganar por un margen mayor, si Gutiérrez Taboada hubiera estado mas certero en las conversiones.

Pero ganó con total autoridad su semifinal, dejó una vez más en claro todo el potencial de su equipo y se ilusiona con que no decaiga la magia (y algo más) para llevarse el primer título de su historia...

En el superclásico, SIC se aferró a su gran defensa

Horas más tarde, en el mismo escenario y con un desarrollo totalmente distinto, el superclásico de San Isidro aportó otro capítulo más de lucha permanente, de fricción, de entrega, de defensas que prevalecen sobre las ofensivas... así durante casi todo el duelo

Dentro de ese panorama, el SIC asomaba apenitas con algunas ventajas, más que nada con la presión que ejerció en el line, algún que otro scrum y también en el juego en el piso, donde Panzarini construyó su imagen de figura de la semi y no en vano fue quien provocó el decisivo try penal, cuando ya no quedaba tanto tiempo.

El CASI se debatió entre su imposibilidad para quebrar la barrera de tackles adversarios y tampoco pudo sumar con los penales de Akemeier, quien no encontró los palos en un par de envíos importantes.

rugby sic casi El SIC se aferró al 13 a 9 con gran defensa. Prensa URBA

El SIC se aferró al 13 a 9 con gran defensa y así empezó a degustar la victoria que lo pone en la antesala de conseguir su título número 28.

Newman vs. SIC, el tercero versus el cuarto en la etapa regular, el que pretende su consagración primeriza frente al club que tiene un par de upgrades en esto de definir torneos mano a mano. Veremos qué prevalece.

Mientras tanto invocamos acción en reforzar todas las prevenciones para que la "cultura barrabrava, del aguante, de los trapos y otras giladas" no arruine el hermoso espectáculo que suelen armar las hinchadas de todos los clubes en estas instancias tan lindas y emocionantes...