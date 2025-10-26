26 de octubre de 2025 Inicio
Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

El argentino tuvo una mala clasificación y largará en la 20° posición, mientras que su compañero, Pierre Gasly, saldrá 18°. Hasta el momento, es el único piloto que no sumó puntos.

Por
La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

En la 20° jornada de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la oportunidad de revertir la mala imagen de la clasificación en el Gran Premio de México que se correrá este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.
La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

La expectativa está puesta en la nueva prueba del argentino, tras lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo.

Sin embargo, la largada será complicada, ya que será el último de la fila, mientras que el piloto francés de Alpine estará apenas dos posiciones más adelante que él. Hasta el momento, el pilarense es el único que no sumó puntos en lo que va del año.

El Gran Premio de México será a las 17,hora argentina, y se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+ Premium. También sea transmitido por el canal Fox Sports.

Franco Colapinto Pierre Gasly

Fórmula 1: cómo está la pelea del campeonato

La disputa más importante y emocionante estará en las primeras posiciones, donde Lando Norris, se quedó con la pole y largará primero, pero las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton no le darán respiro para adueñarse de la punta.

Por su parte, si bien Max Verstappen largará 5° no dejará pasar la oportunidad de pelear para estar en el podio y acercarse cada vez más a los pilotos de McLaren para pelear por el Campeonato de Pilotos: Oscar Piastri es el líder con 346 puntos, su compañero lo sigue con 332, y el actual campeón cosecha 306, con chances matemáticas para sumar su quinto título mundial.

