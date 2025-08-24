Boca – Banfield, por el Torneo Clausura: hora, televisión y TV Tras el primer triunfo del tercer ciclo de Russo ante Independiente Rivadavia, el Xeneize se enfrentará al Taladro en busca de seguir dar vuelta la mala imagen de las primeras fechas y sostener la ilusión de conseguir el pase a la Copa Libertadores para el próximo año. Por







En caso de ganar, Boca podría acercarse a los primeros puestos de la Zona A Redes sociales

Boca recibirá a Banfield en La Bombonera este domingo, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, para lograr su segunda victoria consecutiva junto a su gente, luego de cortar una racha negativa de doce partidos sin ganar.

El conjunto de Miguel Ángel Russo necesita seguir sumando de a tres para seguir estando, en la tabla anual, en las primeras posiciones para conseguir el pase a la Copa Libertadores del 2026. Por su parte, el Taladro, que necesita sumar por los promedios, también viene de un triunfo.

Para ello, el entrenador tiene la intención de seguir con el mismo sistema táctico y mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria. La única incógnita se centra en el mediocampo: en el sector izquierdo Carlos Palacios pelea por un lugar entre los 11 con Alan Velasco.

Actualmente, el Xeneize se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo, que es el último clasificado a los octavos de final.

Por su parte, el conjunto el sur, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto, con solo un punto más que Boca. En su último partido, el Taladro protagonizó una gran remontada y derrotó 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo en solo 10 minutos.