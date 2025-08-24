24 de agosto de 2025 Inicio
Boca – Banfield, por el Torneo Clausura: hora, televisión y TV

Tras el primer triunfo del tercer ciclo de Russo ante Independiente Rivadavia, el Xeneize se enfrentará al Taladro en busca de seguir dar vuelta la mala imagen de las primeras fechas y sostener la ilusión de conseguir el pase a la Copa Libertadores para el próximo año.

En caso de ganar

En caso de ganar, Boca podría acercarse a los primeros puestos de la Zona A

Boca recibirá a Banfield en La Bombonera este domingo, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, para lograr su segunda victoria consecutiva junto a su gente, luego de cortar una racha negativa de doce partidos sin ganar.

Bochini destacó a las hinchadas de River y Boca.
El conjunto de Miguel Ángel Russo necesita seguir sumando de a tres para seguir estando, en la tabla anual, en las primeras posiciones para conseguir el pase a la Copa Libertadores del 2026. Por su parte, el Taladro, que necesita sumar por los promedios, también viene de un triunfo.

Para ello, el entrenador tiene la intención de seguir con el mismo sistema táctico y mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria. La única incógnita se centra en el mediocampo: en el sector izquierdo Carlos Palacios pelea por un lugar entre los 11 con Alan Velasco.

Actualmente, el Xeneize se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo, que es el último clasificado a los octavos de final.

Por su parte, el conjunto el sur, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto, con solo un punto más que Boca. En su último partido, el Taladro protagonizó una gran remontada y derrotó 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo en solo 10 minutos.

La situación de Banfield en la tabla anual es más delicada ya que de los 30 equipos del fútbol argentino, ocupa el puesto 25°, a solo tres puntos de la zona de descenso.

Boca - Banfield: hora y televisión

  • Hora: 18.15
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Nicolás Lamolina

Boca – Banfield: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
  • Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
