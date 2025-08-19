19 de agosto de 2025 Inicio
Paulo Dybala y la condición para venir a Boca: "Si yo sé que..."

Con la llegada de Leandro Paredes al Xeneize, los hinchas todavía se ilusionan con la llegada del campeón del mundo, quien aún tiene contrato con Roma hasta 2026.

Dybala renovó a principio de año su contrato con la Roma hasta junio de 2026

Dybala renovó a principio de año su contrato con la Roma hasta junio de 2026

Al igual que lo fue Leandro Paredes, la ilusión de los hinchas ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca siguen intactas, y cada vez que hay está delante de un micrófono, no pierden la oportunidad preguntarle sobre su posible acercamiento a La Boca.

Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 
Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Sin escapar a las dudas, el campeón del mundo le hizo frente a la incertidumbre teniendo en cuenta que este semestre llegó su amigo, Paredes. Durante una charla distendida en el programa de stream OLGA, el cordobés habló de su futuro entre Roma y un posible regreso al país.

Si bien reconoció que con la salida del mediocampista ya no “perdieron a unos amigos con los que se juntaban mucho”, señaló que a partir de ahora “calculo que vamos a comer menos asados”. Rápidamente, Homero Pettinato no perdió la oportunidad para invitarlo “por un añito” al conjunto de La Boca, ya que en Casa Amarilla “tiene parrillas divinas”: “Leandro está haciendo asados. Están todos acá, también está Di María”.

Entre risas, la Joya fue contundente con su condición para regresar: “Lo que pasa que si yo se que hay alguien hace el asado mejor que yo, no me meto”. Con un último intento de convencerlo, Pettinato insistió con remarcarle que “está muy de moda venir a Boca, es lindo… no estamos jugando tan bien”.

Sin embargo, ahí el ex – Juventus fue tajante y no solo negó un posible regreso al fútbol argentino, sino que aclaró: “Tengo contrato acá, por ahora como asado en Roma”.

Dybala renovó a principio de año su contrato con la Roma hasta junio de 2026, fecha en la que iniciará el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA de Canadá, México y Estados Unidos.

Qué dicen en Italia sobre el rumor de Paulo Dybala a Boca

Previo a la confirmación de Paulo Dybala sobre su posible desembarco en Boca, su esposa, Oriana Sabatini fue la primera en hablar al respecto y sin querer dar detalles deslizó la decisión al futbolista. “No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer”, sostuvo en OLGA.

Tras ello, desde Italia se hicieron eco sobre el posible rumor de volver a la Argentina, la Gazzetta Dello Sports, uno de los más prestigiosos medios de Italia, publicó un artículo en el que explicó cómo está la situación contractual del argentino.

Según detallaron, la Joya “no tiene intenciones de irse de la Roma”, a pesar de que el tema de la renovación de su contrato, que vence a mediados de 2026, todavía se encuentra estancada, ya que las partes no se sentaron a negociar para llegar a un acuerdo.

De igual modo, “no hay indicios de que se marche. Por ahora, regresar a su país no es una opción”. “La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico”, explicaron respecto a la postura del club.

