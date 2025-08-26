El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

Mariano Zitto se refirió a la investigación por la batalla campal entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno en Avellaneda. "Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido", marcó.

Hubo una batalla campal entre los hinchas de Independiente y U de Chile.

El fiscal que encabeza la investigación de los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile , Mariano Zitto , advirtió que hay "algunos casos de tentativa de homicidio". Además, cuestionó la seguridad del encuentro y marcó que hubo "una cierta falta de prevención".

Zitto expuso los avances en la investigación luego de la barbarie entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno, mientras se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas".

"Recibimos centenares de videos de las redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias", lamentó en esta línea.

En tanto, marcó los destrozos generadores por los simpatizantes de la Universidad de Chile y criticó el operativo de seguridad: "Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras y el buffet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience".

También detalló la razón de la clausura del estadio de Independiente: "Viene a partir de la aparición de las imágenes y cómo se dio la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera".

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile

El club Independiente comunicó este lunes que en las últimas horas recibió casi un centenar de casos de socios que fueron agredidos el pasado miércoles en el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y adelantó que continuará recolectando denuncias para presentar ante la Conmebol.

"A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1", informó la institución a través de un comunicado difundido en redes este lunes por la noche.

En ese sentido, señalaron que "de las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante".

Además, las autoridades adelantaron que seguirán "escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención. Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte".

Para eso, solicitaron que los implicados revisen su correo electrónico, el medio elegido para el contacto, y completen un formulario "para que un profesional se ponga en contacto".