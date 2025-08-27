27 de agosto de 2025 Inicio
Habló por primera vez el hincha de U de Chile que cayó desde la tribuna de Independiente

Gonzalo Alfaro continúa su recuperación en el Hospital Fiorito, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un traumatismo de cráneo. "Prontamente estaré en Chile para estar con mi gente", expresó.

Se conoció un audio de Gonzalo Alfaro.

Gonzalo Alfaro, simpatizante de Universidad de Chile que resultó gravemente herido al caer desde una tribuna del estadio de Independiente durante los disturbios en el partido de la Copa Sudamericana, rompió el silencio y envió un mensaje desde el Hospital Fiorito.

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas
Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

En un audio compartido por sus familiares, el joven de 33 años agradeció las muestras de apoyo recibidas y expresó su deseo de regresar a Chile para reencontrarse con sus tres hijas.

Independiente vs U. de Chile

“Hola, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quiero agradecerles de corazón por el apoyo, las oraciones y por haber estado pendientes de mi salud. Me estoy recuperando bien y evolucionando día a día”, afirmó en el mensaje difundido por TN.

Luego agregó: “Espero estar pronto en Chile para reunirme con mi familia, mis hijas, mi papá, mis hermanos y todos los que me han acompañado en este momento tan difícil. Les mando un abrazo enorme y nuevamente gracias por todo el cariño y la fuerza que me han dado”.

Qué le pasó a Gonzalo Alfaro durante el partido contra Independiente

Alfaro sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Fiorito. Durante los primeros días permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y bajo fuertes analgésicos.

En las últimas horas, su familia confirmó que el hincha ya salió de cuidados intensivos, se encuentra consciente y evoluciona favorablemente. Los médicos informaron que no presenta secuelas neurológicas, aunque aún esperan algunos estudios para definir cuándo podrá regresar a su país.

