20 de mayo de 2026 Inicio
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Detuvieron a dos exjugadores de Independiente por desobedecer un control de la Policía

Pasaron por un puesto policial ubicado en avenida Del Libertador, pero la camioneta se encontraba en infracción y terminó retenida en el playón del lugar. Si bien se marcharon, luego regresaron para recuperarla a la fuerza y terminaron forcejeando con los efectivos policiales.

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Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos por pelearse con la policía.

Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos por pelearse con la policía.

Los exjugadores de Independiente, Hernán Fredes y Facundo Parra, quedaron detenidos luego de desobedecer un control vehicular en Núñez y terminar a los forcejeos con el personal policial de la Ciudad.

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Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió el martes a las 18 en avenida del Libertador, debajo de la General Paz, cuando pasaron por el lugar y por un control de rutina fueron retenidos.

Si bien presentaron los documentos correspondientes, los policías detectaron una infracción que derivó en el secuestro de la camioneta Ford Ranger azul, que quedó retenida en el playón del lugar.

Camioneta jugadores

Los exfutbolistas se retiraron del lugar, posteriormente regresaron con otras llaves del vehículo, ingresaron al predio de manera inesperada, desoyeron la voz de alto por parte de los efectivos y uno de ellos se dirigió hasta el vehículo intentándola abrir y ponerla en marcha.

En el lugar hubo un forceje entre los policías y los exdelanteros, lo que hizo que uno terminara con uno de sus brazos lesionados y debió ser hospitalizado. A la espera de la audiencia imputativa, fuentes policiales le confirmaron a Infobae que tanto Parra como Fredes permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte) de la Policía de la Ciudad y quedaron imputados por “resistencia y desobediencia a la autoridad”.

Quiénes son Hernán Fredes y Facundo Parra: a qué se dedican actualmente

Hernán Fredes es un exdelantero surgido de las inferiores de Independiente. Con la camiseta del Rojo jugó un total de 126 partidos y fue parte de los planteles que descendieron a la B Nacional en 2012 y el que regresó a Primera División en 2014.

Por su parte, Facundo Parra tuvo dos ciclos en el conjunto de Avellaneda: durante los períodos 2010 y 2012, y tras marcharse al Atalanta de Italia, regresó para la temporada 2013-14, en la que ayudó al equipo para lograr el regreso a Primera.

Ambos jugadores coincidieron en el Rojo entre 2010 y 2012, donde fueron habituales titulares y juntos levantaron la Copa Sudamericana en el primer año al mando de Antonio Mohamed.

Actualmente, trabajan juntos en Footlife, una agencia de representación de futbolistas.

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