Barbarie en Independiente-U de Chile: la Fiscalía ordenó la clausura de las dos tribunas del escándalo

La medida fue dispuesta este jueves por la dependencia judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. También avanza una causa penal en la que 111 personas, en su mayoría chilenos, se encuentran detenidas.

La Fiscalía Nº 4 de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto, ordenó este jueves la clausura preventiva de las tribunas en el Estadio Libertadores de América donde se llevó a cabo el sangriento enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Se acaba de disponer la clausura de las dos tribunas que están involucradas en los incidentes", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa De Una.

La medida alcanza a las tribunas Pavoni Baja y Alta, esta último, sector donde integrantes de la barra brava del Rojo se enfrentaron mano a mano con la parcialidad chilena luego de que los simpatizantes de la U de Chile rompieran los baños internos y arrojaran piedras, palos y hasta partes de inodoros a los locales.

Por su parte, debido a los serios incidentes avanza en la Justicia una causa penal contra las 111 personas que se encuentran detenidas, en su mayoría chilenos. "Se están formando distintos expedientes. En la fiscalía trabajan para ver quienes van a ser indagados y quienes van a ser deportados a Chile", agregó la especialista en temas judiciales.

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un mensaje manifestando su total repudio a los acontecimientos por la barbarie ocurrido en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en Avellaneda, entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

Condeno energéticamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile e Buenos Aires”, comenzó con su descargo en redes sociales.

En esa misma línea, indicó que “la violencia no tiene cabida en el fútbol”: “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfruten de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.

Además, el mandamás de la máxima entidad del mundo del fútbol aseguró que, desde la FIFA, “nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes”, al mismo tiempo esperan que “las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras” contra los autores de estos “terribles actos”.

