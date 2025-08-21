El comunicado de CONMEBOL tras el desmadre en Independiente - U de Chile: cómo se definirá el pase a cuartos de final Tras la batalla campal en el Libertadores de América, la organización subrayó que el partido quedó "suspendido" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales". "Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria", agregaron. Por







El comunicado de CONMEBOL tras el desmadre en Independiente - U de Chile: cómo se definirá el pase a cuartos de final @udechile

Tras la batalla campal en durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, desde la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol emitieron un comunicado donde anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales".

Horas después de los incidentes, que dejaron un total de al menos 18 heridos, dos de ellos en grave estado y cerca de 110 detenidos, desde la CONMEBOL emitieron un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1958361110433681809&partner=&hide_thread=false Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025 "La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado", explicaron.

En esta línea, añadieron que teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

"Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", cerraron.