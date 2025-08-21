21 de agosto de 2025 Inicio
El comunicado de CONMEBOL tras el desmadre en Independiente - U de Chile: cómo se definirá el pase a cuartos de final

Tras la batalla campal en el Libertadores de América, la organización subrayó que el partido quedó "suspendido" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales". "Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria", agregaron.

Tras la batalla campal en durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, desde la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol emitieron un comunicado donde anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales".

Barbarie en Independiente - U de Chile: al menos 18 heridos, uno de gravedad, y 110 detenidos

Horas después de los incidentes, que dejaron un total de al menos 18 heridos, dos de ellos en grave estado y cerca de 110 detenidos, desde la CONMEBOL emitieron un comunicado.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado", explicaron.

En esta línea, añadieron que teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

"Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", cerraron.

El comunicado de Universidad de Chile en redes sociales

Tras el comunicado de la CONMEBOL, desde U. de Chile informaron que quedarán "a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.

"Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América", remarcaron.

Por lo que "lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos".

El crudo relato de un hincha de Independiente que contó cómo comenzó todo

