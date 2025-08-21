21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

Las autoridades del Rojo, lideradas por el presidente Néstor Grindetti, lamentaron los hechos de violencia, aseguraron que se "activó los protocolos de seguridad" y le dejaron un mensaje a los hinchas: "Entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido".

Por
“Rechazamostoda forma de violencia

“Rechazamos toda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

Tras el escándalo desatado por el enfrentamiento de los hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, que obligó a la suspensión del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la dirigencia del Rojo rechazó los actos violentos, aseguró que activó los protocolos de seguridad y que "trabajará incansablemente para que cada responsable sea identificado y sancionado".

Te puede interesar:

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

La barbarie desatada en Avellaneda dejó tres heridos de gravedad, otras 15 personas fueron atendidas en centros médicos y 97 hay detenidos. "El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos (...) De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido", indicaron en un comunicado oficial.

En esa línea, desde el conjunto de Avellaneda señalaron que “desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas en total cumplimiento al Manuel CONMEBOL”.

Además, agregaron que continuarán colaborando “plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados”.

En el mismo comunicado dejaron en claro que “rechazamos toda forma de violencia, provenga quien provenga”: “El Club trabajará incasablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante”.

El comunicado de Independiente

Comunicado de Independiente

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Bullrich responsabilizó al Gobierno bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

play

El descargo de los jugadores chilenos de Independiente tras la barbarie en Avellaneda: "El deporte no es violencia"

play

El mensaje de Boric por el descontrol en Independiente: "Está mal en demasiados sentidos"

Viera-Gallo consideró que no hay que reprocharse mutuamente, sino aprender.

El embajador chileno pidió investigar los hechos de violencia en Independiente: "Un enorme fracaso"

play

El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

Rating Cero

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

Wanda, además, reclamó por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

¿Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi? "Quizás muy pronto tengas la noticia"

Las Películas de Neflix que te harán reír y distenderte
play

Cuatro amigos, una noche de descontrol y mil anécdotas: cuál es la película que desde que llegó a Netflix es la más vista de la plataforma

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

últimas noticias

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

Hace 7 minutos
play

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

Hace 17 minutos
“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

Hace 49 minutos
Los docentes advierten sobre el impacto negativo del alcohol en los estudios.

Adolescentes y alcohol: los docentes quieren trabajar la prevención en el aula, pero advierten que les faltan herramientas

Hace 57 minutos
El comercio electrónico, cada vez más presente en la vida de los argentinos.

En plena competencia con Temu y Shein, el comercio electrónico negocia una baja de impuestos

Hace 1 hora