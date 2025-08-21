La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa" Las autoridades del Rojo, lideradas por el presidente Néstor Grindetti, lamentaron los hechos de violencia, aseguraron que se "activó los protocolos de seguridad" y le dejaron un mensaje a los hinchas: "Entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido". Por







“Rechazamos toda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

Tras el escándalo desatado por el enfrentamiento de los hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, que obligó a la suspensión del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la dirigencia del Rojo rechazó los actos violentos, aseguró que activó los protocolos de seguridad y que "trabajará incansablemente para que cada responsable sea identificado y sancionado".

La barbarie desatada en Avellaneda dejó tres heridos de gravedad, otras 15 personas fueron atendidas en centros médicos y 97 hay detenidos. "El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos (...) De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido", indicaron en un comunicado oficial.

En esa línea, desde el conjunto de Avellaneda señalaron que “desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas en total cumplimiento al Manuel CONMEBOL”.

Además, agregaron que continuarán colaborando “plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados”.

En el mismo comunicado dejaron en claro que “rechazamos toda forma de violencia, provenga quien provenga”: “El Club trabajará incasablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante”.