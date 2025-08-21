"Pedí perdón": el dramático video de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile en Avellaneda En las imágenes puede verse a un grupo de simpatizantes del Rojo golpeando y amenazando a dos fanáticos chilenos en una de las tribunas del Estadio Libertadores de América. El encuentro fue cancelado por la Conmebol. Por







Uno de los hinchas transandinos, golpeado en la cancha del Rojo.

Un dramático video sobre la barbarie desatada entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chilepor el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana salió a la luz y refleja un brutal ataque por parte de barras del Rojo a dos simpatizantes chilenos en las tribunas del Estadio Libertadores de América. "Pedí perdón", le exigen los violentos mientras los amenazan con nuevos golpes.

Todo comenzó durante los primeros minutos del segundo tiempo cuando un grupo de hinchas chilenos comenzó a lanzar piedras, prender fuego butacas y bombas de estruendo a la platea local en un enfrentamiento que dejó heridos y el encuentro cancelado.

Uno de los momentos de mayor efervescencia ocurrió cuando el grueso de la barrabrava de Independiente ingresó a la platea alta donde se encontraban algunos hinchas de la U de Chile, quienes protagonizaron el dramático video. “Pedí perdón”, le piden los hinchas locales a los simpatizantes visitantes que lloran y piden piedad, esperando lo peor.

Porque los barras de Independiente le abrieron la cabeza a dos chilenos y los obligaban a pedir perdón, parece un video en la cárcel https://t.co/36Vfscpqem — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 21, 2025 Acusaciones cruzadas por la barbarie entre Independiente y Universidad de Chile Tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini, Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la “falta de garantías de seguridad por parte de Independiente” y derivó el caso a su tribunal de disciplina.

Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como “repudiable” y denunció que “destrozaron los baños”.