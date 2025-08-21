"Pedí perdón": el dramático video de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile en Avellaneda

Un dramático video sobre la barbarie desatada entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chilepor el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana salió a la luz y refleja un brutal ataque por parte de barras del Rojo a dos simpatizantes chilenos en las tribunas del Estadio Libertadores de América. "Pedí perdón", le exigen los violentos mientras los amenazan con nuevos golpes.
Todo comenzó durante los primeros minutos del segundo tiempo cuando un grupo de hinchas chilenos comenzó a lanzar piedras, prender fuego butacas y bombas de estruendo a la platea local en un enfrentamiento que dejó heridos y el encuentro cancelado.
Uno de los momentos de mayor efervescencia ocurrió cuando el grueso de la barrabrava de Independiente ingresó a la platea alta donde se encontraban algunos hinchas de la U de Chile, quienes protagonizaron el dramático video. “Pedí perdón”, le piden los hinchas locales a los simpatizantes visitantes que lloran y piden piedad, esperando lo peor.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1958389980218400976&partner=&hide_thread=false
Acusaciones cruzadas por la barbarie entre Independiente y Universidad de Chile
Tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini, Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la “falta de garantías de seguridad por parte de Independiente” y derivó el caso a su tribunal de disciplina.
Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como “repudiable” y denunció que “destrozaron los baños”.
Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. En tanto, el presidente chileno, Gabriel Boric, culpó tanto a la “violencia en las barras” como a la “evidente irresponsabilidad en la organización” y ordenó a su embajador asistir a los heridos.
El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.