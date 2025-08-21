21 de agosto de 2025 Inicio
Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

Tras los disturbios, que terminó con 18 personas heridas y más de 90 personas detenidas, C5N recorrió las instalaciones de la tribuna alta sur del Libertadores de América – Ricardo Bochini que quedó completamente destrozada.

El partido fue detenido en el ST y, tras la barbarie, Conmebol canceló el encuentro.

Las imágenes de la brutal agresión entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile no escapan de asombro de lo ocurrido en las tribunas del estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en Avellaneda. Horas más tarde de la barbarie, que dejó un saldo de 18 heridos y más de 90 detenidos, C5N recorrió las inmediaciones.

“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente
La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

Dentro del estadio en la tribuna llamada Pavoni alta, el periodista Adrián Salonia, mostró cómo los destrozos que provocaron los hinchas de chilenos. “Donde se venden hamburguesas, las heladeras y los hornos quedaron completamente destrozadas”, describió sobre los pasillos previo a llegar a la tribuna que da al campo de juego, lugar donde aún quedó en evidencia las butacas arrancadas, con incluso, otros, manchones de sangre.

Por otro lado, en la recorrida también acudieron a los baños en donde algunos inodoros fueron arrancados, destrozados, como así las paredes divisorias, con cables colgando y todo completamente inundado.

En el sector exterior, donde en el momento de los incidentes no se registró la presencia de la Policía. “Hay un portón arrancado. Se ve la cantidad de cerámica rotas, con las que rompieron partes de las butacas. Hay que señalar que a las 19:30, cuando empezaron a ingresar los hinchas chilenos, ya empezaron a arrancar los inodoros”, explicó el comunicador en De Una y detalló que ante dichos actos de violencia “hubo avisos y alertas al operativo que estaban pasando”.

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

Tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile, el presidente del conjunto chileno, Michael Clark, habló ante los medios y dejó declaraciones cargadas de preocupación y críticas.

Lo que pasó hoy es una tragedia y todo el mundo lo vio. Veníamos a ver un partido de fútbol y mira en lo que estamos metidos. Estamos intentando recabar información, pero no hay mucha disponible”, expresó en su testimonio.

Clark remarcó la incertidumbre que se vive en torno al estado de los hinchas que resultaron gravemente heridos en los enfrentamientos: “Las imágenes son muy fuertes. No sabemos si hay gente herida y tampoco tenemos la certeza de que haya gente muerta. No hay mucha claridad y estamos muy preocupados. Lo primero es saber cómo está nuestra gente y luego veremos qué pasó”, poniendo en primer plano la salud de los afectados por la violencia.

Por otra parte, el dirigente fue muy crítico a los dichos de Néstor Grindetti, presidente de Rojo, quien responsabilizó a Universidad de Chile por los desmanes y pidió sanciones contra el club trasandino. “Escuché sus palabras y me sorprenden. No es el minuto de hablar de eso. Hay un club organizador y nosotros no lo somos. No ubicamos a la gente ni tuvimos nada que ver con los sistemas de seguridad. Encuentro que poner a una barra en una segunda bandeja con gente abajo, sin reja, quizás no era lo mejor, pero no es el momento para discutirlo”, afirmó con dureza Clark.

Bullrich responsabilizó al Gobierno bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

El descargo de los jugadores chilenos de Independiente tras la barbarie en Avellaneda: "El deporte no es violencia"

El mensaje de Boric por el descontrol en Independiente: "Está mal en demasiados sentidos"

Viera-Gallo consideró que no hay que reprocharse mutuamente, sino aprender.

El embajador chileno pidió investigar los hechos de violencia en Independiente: "Un enorme fracaso"

El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

