Ataque de furia: la insólita doble cachetada de un jugador de México a un rival de Estados Unidos El mexicano Mateo Chávez agredió a Sebastian Berhalter durante un partido amistoso, cuando el estadounidense le reclamó por una falta y lo empujó. El conjunto de Rafa Márquez cayó por 3 a 0. Por Agregar C5N en









México sufrió su primera derrota desde la asunción de Rafa Márquez el frente del Seleccionado. Captura de pantalla

Le Selección mexicana sufrió una dura derrota ante Estados Unidos en un amistoso en la fecha FIFA, pero el momento más llamativo se vivió cuando el conjunto dirigido por Rafa Márquez se quedó con un jugador menos por una doble cachetada que le dio a un rival.

La secuencia se dio cuando promediaban los 22 minutos de la parte complementaria y los visitantes ya iban 2 a 0 abajo en el marcador: Mateo Chávez cometió una falta de atrás contra Yunus Musah y rápidamente fue increpado por Sebastian Berhalter para reclamarle la situación.

El norteamericano empujó a Chávez, quien reaccionó dándole una doble cachetada: el mediocampista dirigido por Mauricio Pochettino se tiró al césped, mientras que jugadores de los dos equipos se encararon. Si bien las cosas no pasaron a mayores, el árbitro le terminó mostrando la tarjeta roja al futbolista del AZ Alkmaar por agredir a Berhalter, quien fue amonestado.

Por este infantil cachetazo sobre el rostro de Berhalter, Mateo Chávez dejó a México con 10 en el picante amistoso ante Estados Unidos... ¿Estuvo bien expulsado? ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0Gn41Blh6P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026 Partido amistoso: México perdió por 3 a 0 ante Estados Unidos En lo que respecta al partido amistoso en el marco de la fecha FIFA, México perdió por 3 a 0 ante Estados Unidos y significó la primera derrota de Rafa Márquez como director técnico de la Selección, quien asumió tras el Mundial 2026.

El Tri mostró buenas cosas en el inicio del Clásico de Concacaf, pero se fue desinflando con el paso de los minutos y terminó perdiendo por 3-0 en el State Farm Stadium. En las anteriores presentaciones, los mexicanos igualaron 1 a 1 ante Colombia y Perú.