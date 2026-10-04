Ataque de furia: la insólita doble cachetada de un jugador de México a un rival de Estados Unidos

Le Selección mexicana sufrió una dura derrota ante Estados Unidos en un amistoso en la fecha FIFA, pero el momento más llamativo se vivió cuando el conjunto dirigido por Rafa Márquez se quedó con un jugador menos por una doble cachetada que le dio a un rival.
La secuencia se dio cuando promediaban los 22 minutos de la parte complementaria y los visitantes ya iban 2 a 0 abajo en el marcador: Mateo Chávez cometió una falta de atrás contra Yunus Musah y rápidamente fue increpado por Sebastian Berhalter para reclamarle la situación.
El norteamericano empujó a Chávez, quien reaccionó dándole una doble cachetada: el mediocampista dirigido por Mauricio Pochettino se tiró al césped, mientras que jugadores de los dos equipos se encararon. Si bien las cosas no pasaron a mayores, el árbitro le terminó mostrando la tarjeta roja al futbolista del AZ Alkmaar por agredir a Berhalter, quien fue amonestado.
Partido amistoso: México perdió por 3 a 0 ante Estados Unidos
En lo que respecta al partido amistoso en el marco de la fecha FIFA, México perdió por 3 a 0 ante Estados Unidos y significó la primera derrota de Rafa Márquez como director técnico de la Selección, quien asumió tras el Mundial 2026.
El Tri mostró buenas cosas en el inicio del Clásico de Concacaf, pero se fue desinflando con el paso de los minutos y terminó perdiendo por 3-0 en el State Farm Stadium. En las anteriores presentaciones, los mexicanos igualaron 1 a 1 ante Colombia y Perú.
Julian Hall y Cavan Sullivan pusieron en ventaja a los norteamericanos tras aprovechas los errores de Raúl Rangel. Si bien El Tri intentó reaccionar, a los 84 minutos, Malik Tillman le ganó la pelota a la zaga tricolor y selló el triunfo estadounidense.