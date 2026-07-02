Mundial 2026: la inesperada advertencia de Pochettino a EEUU tras la clasificación a octavos de final

El seleccionado norteamericano venció por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina y al técnico argentino se lo vio cantando junto a sus futbolistas. Al ser consultado si se sentía “un poco estadounidense”, el santafesino aseguró: “Me siento…”

El entrenador Mauricio Pochettino festejó de manera eufórica la victoria de Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina, lo que le permitió la clasificación a los octavos de final y durante la conferencia de prensa sorprendió con una inesperada advertencia.

En conjunto norteamericano venció por 2 a 0 y ahora en la siguiente instancia se enfrentará a Bélgica, pero en el campo de juego el argentino se sumó al canto grupal de Take Me Home, Country Roads de John Denver junto a los futbolistas. Tras ello, en conferencia de prensa, un periodista hizo mención a dicha celebración y la pregunta fue directa.

“¿Te sientes de alguna manera un poco estadounidense o sigues siendo argentino de corazón?”, haciendo referencia a los dichos que alguna vez hizo Jesse Marsch, entrenador estadounidense de la selección de Canadá, que contó que casi se siente un poco canadiense.

Sin embargo, el santafecino, con una sonrisa: “Me siento argentino al 200%, pero cuando estás ahí te sientes parte de algo más grande, de todo lo que estamos construyendo aquí. Disfruto formando parte de este proyecto tan increíble”.

De igual modo, aclaró que “por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción en el estadio, es imposible no cantarla ”: “Es imposible porque es una canción increíble. Y es muy emotivo, sobre todo después de ganar un partido. Después de un año y medio preparándonos para estar aquí. La razón por la que firmamos con este país, o con esta federación, es porque queríamos sentir esa emoción. Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y formar parte de la fiesta, pero soy argentino al 200%. Lo siento, no voy a mentir ”.

EL SUEÑO AMERICANO CONDUCIDO POR UN DT ARGENTINO: atención a la respuesta de Pochettino sobre su identificación con Estados Unidos.



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Una vez que finalizó el encuentro, Pochettino comenzó a saltar de alegría, cruzó corriendo el campo de juego, sorteó los carteles de publicidad y se acercó a los hinchas estadounidenses ubicados en la platea.

El técnico santafesino intercambió apretones de mano y gestos de satisfacción con los fanáticos, en una escena que reflejó el fuerte vínculo que empezó a construir con el público local durante el torneo.

Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos por el Mundial 2026

Con su pase a los octavos de final, Estados Unidos jugará contra Bélgica, que estuvo cerca de quedarse fuera de la Copa del Mundo 2026, tras empatar ante Senegal, en el tiempo reglamentario y estirarlo hasta el tiempo extra.

Ahora, los norteamericanos y belgas se enfrentarán el próximo lunes 6 de julio a las 21 (hora argentina) en Seattle.