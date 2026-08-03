El entrenador argentino continuará al frente de la selección estadounidense y tendrá un rol ampliado en el desarrollo del fútbol del país. La iniciativa contará con el respaldo económico del multimillonario Kenneth C. Griffin, fundador de Citadel.

Mauricio Pochettino renovó con Estados Unidos hasta 2030: quién es el poderoso magnate que financiará su proyecto

Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la Selección de Estados Unidos hasta 2030. La Federación de Fútbol de ese país confirmó la extensión de su contrato y anunció, además, una ampliación de las funciones del técnico argentino, que tendrá participación en distintas áreas del desarrollo del fútbol estadounidense.

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La continuidad del entrenador se produce después de su primer ciclo al frente del equipo y de una campaña mundialista que la Federación calificó como histórica . Durante su gestión, Estados Unidos ganó su grupo y consiguió avanzar en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, además de establecer una marca de victorias en una misma edición del torneo.

Pochettino asumió en septiembre de 2024 y desde entonces convocó a 62 futbolistas provenientes de 16 ligas de 12 países. Su proyecto también se caracterizó por darle espacio a jóvenes jugadores, varios de los cuales consiguieron sus primeras convocatorias internacionales durante su ciclo.

El nuevo acuerdo contempla que Pochettino y su cuerpo técnico no solo trabajen con el seleccionado mayor, sino que también asesoren en la formación de futbolistas y entrenadores, el desarrollo de las categorías juveniles y la articulación con las ligas profesionales. E l objetivo es construir un proyecto de largo plazo que trascienda la participación en los Mundiales.

Con la mirada puesta en 2030, el entrenador tendrá por delante las próximas ediciones de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf , además de un calendario que incluirá los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Mundiales Sub-17 y Sub-20 .

La Federación estadounidense busca aprovechar el impulso generado por la Copa del Mundo de 2026 para consolidar una estructura competitiva y ampliar la influencia del fútbol en el país. En ese marco, la renovación de Pochettino forma parte de una estrategia de inversión de mayor alcance.

Quién es Kenneth C. Griffin, el magnate que financiará el proyecto

El proyecto contará con el respaldo económico de Kenneth C. Griffin, uno de los empresarios más poderosos de Estados Unidos. Griffin es el fundador y director ejecutivo de Citadel, una de las principales firmas de inversión y gestión de activos del mundo, y también creó Griffin Catalyst, una organización dedicada a iniciativas filantrópicas.

Su apoyo financiero permitirá reforzar la inversión destinada al programa de selecciones masculinas y a las estructuras de desarrollo vinculadas al fútbol estadounidense. La Federación también destacó el respaldo de los empresarios Scott Goodwin y Adam Freede, además de otros socios comerciales.

La apuesta de Griffin se suma a un proceso de expansión del fútbol en Estados Unidos, impulsado por el crecimiento de las competiciones profesionales, la llegada de grandes figuras internacionales y la organización de eventos de alcance global.